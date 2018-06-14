Конвенція допомогла: в Києві поліція відпустила дипломата РФ, який їздив п'яним

Керівнику консульського відділу посольства Росії в Україні, який їздив п'яним за кермом службового авто, вдалося піти від відповідальності завдяки Віденської конвенції.

"Сьогодні (ще до опівночі) він вирішив поїсти та підбухнути в ресторані Чачапурі. Нічого такого, має право, але є одне "але" - нащо ж лізти потім за кермо службового Volkswagen (№D001199)? Мабуть, відчуває безкарність", - йдеться в повідомленні "Київ Оперативний".

Авто дипломата зупинили на вул. Борщагівській. Тести проходити він відмовлявся і просто посміхався. Поліцейські не могли нічого зробити, так як він захищений Віденською конвенцією.

"Віденська конвенція, завдяки якій складати протокол на цього водія не можна, до того ж, покинуте його авто також не можна євакуювати, хоча воно і заважає іншим учасникам дорожнього руху. Тому, дочекавшись, поки патрульні оформлять рапорти - він просто пішов з місця", - відзначається в коментарі до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня автомобіль посольства Фінляндії потрапив в аварію на площі Льва Толстого в Києві.