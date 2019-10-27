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27 жовтня • оновлено в 18:05
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/ Розслідування

"Ні одна б*дь не поцікавилась!" Контужений на Донбасі терорист вибухнув обуренням до "ДНР"

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Терорист "ДНР", який отримав контузію, воюючи проти України на Донбасі, поскаржився на байдуже ставлення "керівництва" незаконних угруповань і необхідність лікуватися за свій рахунок.

Відповідний пост з'явився на сторінці найманця в соцмережі. На повідомлення звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

"Я отримав контузію в Соснівці. Лікуюся в госпіталі в Безіменному за свій рахунок. Ні одна б*дь із частини не поцікавилась, як я себе почуваю і чи потрібні мені ліки... Але дзвонили і питали, коли я на службу вийду", – обурився терорист "Донецької народної республіки".

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Ілюстрація. Терористи на Донбасі

Ілюстрація. Терористи на Донбасі

Газета "День"

"Батьківщина кине тебе синок! Завжди!.. Квитки на Кобзона ще залишилися", – із сарказмом пожартував український військовий на своєму Telegram-каналі.

Повідомлення бойовика в соцмережі

Повідомлення бойовика в соцмережі

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі під час бойових дій 26 жовтня, незважаючи на обстріл із боку бойовиків, втрат серед військовослужбовців ООС не було.

Однак, терористи відкрили вогонь по безпілотнику місії ОБСЄ. У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли про підлу провокацію.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Теги
терористи "ДНР" ДНР Новини ДНР Новини Донбасу фотографии
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Mega Death
Mega Death
Нытик.))) Так и прёт от него xoxлотой. Те такие же натики и попрошайки))
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