"Контролюйте гаденят!" Український катер перелякав росіян у Азовському морі

Українські військові катери "Кременчук" і "Лубни" патрулюють Азовське море і успішно стримують росіян від агресії.

Як повідомляється у матеріалі theБабеля, українські моряки тримають у страху окупантів. "Ми почали виходити на патрулювання. Вони стали нас боятися. Ми перехоплювали їхні розмови, а там було таке: "Контролюйте гаденят, знову ці гаденята зараз вийдуть, знову їх треба буде шукати". Ми почали запобігати їхнім діям, до стрілянини не доходило, але нахабства поменшало. У жовтні випадки зупинки суден росіянами скоротилися на 50 відсотків, в листопаді їх не було взагалі", – розповів командир катера "Кременчук" Олександр Регула.

Українські військові катери "Кременчук" і "Лубни" theБабель

За його словами, російські окупанти діють дуже нахабно.

"Як гопники – нападають натовпом. Але на їхні дії треба відповідати. Вони не стріляють по суднах, але зупиняють і кажуть: "Ви ж будете йти назад, матимете проблеми". Зупиняють здебільшого тих, хто йде у Бердянськ чи Маріуполь. Тих, хто йде у бік Таганрога або Ростова, вони не чіпають. Але якщо є члени екіпажу з України, то обов'язково оглядають", – пояснив командир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні Сили України почали перекидання техніки для створення корабельно-катерного угруповання ВМС на виконання рішення РНБО про посилення військово-морської присутності в Азовському морі у вересні 2018 року.

Уже у жовтні того ж року український малий броньований артилерійський катер "Кременчук" зміг непоміченим наблизитися просто до Керченської протоки, чим налякав росіян.

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