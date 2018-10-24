Контрабанда мобільних телефонів в Україні: журналіст назвав високопоставленого ''покровителя''

Затриманню великої партії контрабандних мобільних телефонів, яку зловмисники хотіли провезти в Україну з Польщі 12 жовтня, ймовірно, намагалися перешкодити співробітники ДФС і СБУ.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов на сторінці у Facebook. Він зазначив, що огляд мікроавтобуса "Фіат Дукато" із підозрілим вантажем на пункті пропуску "Ягодин" у Волинській області було проведено лише 16 жовтня через дзвінки, які "пішли по всій вертикалі влади".

"Спочатку дзвонили місцеві начальники. А апофеозом став дзвінок із керівництва СБУ начальнику Держприкордонслужби П.Цігікалу з проханням відпустити машину, адже всі документи в порядку", - написав журналіст.

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Виявилося, що під виглядом посилок німецького поштового оператора "Преміум-пакет" із підробленими документами зловмисники перевозили мобільні телефони загальною вартістю, за даними сайту ДФС, понад 83 тисячі доларів США.

Мобільні телефони в кількості 3468 штук різних модифікацій були у заводській упаковці торгових марок XIAOMI, APPLE, MOTOROLA, SONYERICSSON.

"За цим арештом стоїть початок грандіозного скандалу з контрабандою та ухиленням від сплати податків за участю керівництва силових структур України, у який залучена компанія з ЄС, яка зайшла на ринок України під виглядом добропорядного інвестора", - написав Бутусов.

"За один серпень 2018 року компанія "Преміум-пакет" ввезла 120 машин із поштовими посилками. Скільки з них було з реальними посилками, а скільки стало прикриттям для нелегального імпорту? Поштова компанія стала співучасницею масштабної схеми з обману держави, і треба з'ясувати, наскільки великий збиток. Без участі поштових працівників відправити машину вантажу під виглядом посилок із Європи неможливо. Затримана машина - далеко не перший такий вантаж. "Фіат" зупинили саме тому, що такі машини проходили і раніше", - додав він.

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