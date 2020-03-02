Конституційний суд розгляне законність люстрації ексчиновників часів Януковича

Конституційний суд продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів експрезидента-втікача Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.

Це відбудеться у вівторок, 3 березня. Відповідна інформація розміщена у розкладі суду на сайті відомства.

Зазначається, що пленарне засідання КС розпочнеться о 10 годині, а питання люстрації заплановане першим пунктом у порядку денному.

КС розгляне законність люстрації ексчиновників часів Януковича

Загалом Конституційний суд розгляне скаргу на закон від 47 колишніх чиновників і нардепів, які вважають свою люстрацію неправомірною. Востаннє її розглядали 16 січня.

Водночас, як підкреслює "УП", засідання КС відбудеться напередодні кадрових питань у Верховній Раді. Адже вже на 4 березня ВР має зібратися позачергово, аби розглянути "питання про Кабінет міністрів України, а також діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментуючи постанову Європейського суду з прав людини про порушення прав звільнених за українським законом "Про очищення влади", міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні планують створити комісію, яка розглядатиме скарги чиновників, котрі вважають свою люстрацію неправомірною.

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