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11 вересня • оновлено в 13:23
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/ Розслідування

"Конкретна підстава!" Сущенко розповів про жахи в колонії РФ

2.3т Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Сущенко, якого звільнили з російського полону, розповів про провокації в колонії РФ.

"Так. Були й підступні речі. У колонії відбулося декілька спроб провокацій, спроб підставити. Ось, наприклад. Я перебував там у штрафному ізоляторі, хоча, згідно з їхніми нормативами, мене повинні були утримувати в безпечному місці на загальних підставах", — зазначив він в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами журналіста, адміністрація колонії розмістила його в ізоляторі, де відбувають покарання за тяжкі злочини й ті, хто позиціонують себе як злодії і не визнають ні законів, ні правил, ні влади. Умови ж утримання там дуже суворі, а обмеження — жахливі.

Роман Сущенко

Роман Сущенко

Укрінформ

"Мене розмістили з сусідом, який домовився з одним із "червоних" (ув'язнені, які працюють на адміністрацію колонії), щоб той дістав дріт для саморобного кип'ятильника. Сусід гуляв в іншому дворику і "червоний" попросив мене передати цей провід. Я погодився, сховав в одязі. А після прогулянки інспектор зустрічає нас із металошукачем. Тобто, це конкретна "підстава" була!" — підкреслив Сущенко.

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Він уточнив, що провокація була спланована, щоб знизити його статус.

"Я йшов другим, і обшук почали з того, хто йшов попереду мене. Це дало час позбутися від дроту. Але в очах тих, хто робив обшук, було видно — налаштовані щось знайти, тричі обшукали", — додав Сущенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роману Сущенку, якого звільнили з російської в'язниці 7 вересня, заборонили в'їзд до РФ на 20 років.

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Особа
Роман Сущенко
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Это дало время избавиться от проволоки". Не иначе как сожрал проволоку)
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
А шо вон потом с проводом сделал, недорассказал "журналист"))
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Serov Oleg
Serov Oleg
хорошо,что подобных де.билов Россия отправила на окраину....
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