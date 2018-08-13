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Ветеран АТО розповів, кому можуть видати Сенцова

7.2тЧитати новину російською

Обіцянка президента Росії Володимира Путіна лідеру Франції Еммануелю Макрону "відгукнутися" на ситуацію з українським політв'язнем Олегом Сенцовим дає надію. Втручання західних лідерів є єдиним фактором, який зараз може вплинути на долю Сенцова.

Про це в ефірі ObozTV заявив екс-боєць батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він уточнив, що це той варіант для Путіна, за якого він зможе відпустити Сенцова, не втративши обличчя.

"Тому що раніше це питання стояло дуже просто: хто переможе? Сенцов чи Путін? Зараз йому дають можливість не виглядати переможеним, а виглядати великодушним", - пояснив доброволець.

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Продовжуючи тему репутації, Дикий вказав на нюанси російського законодавства, згідно з якими повне помилування можливе лише в тому випадку, якщо про нього просить сам в'язень.

"Оскільки сам Сенцов провини не визнає і ніколи не визнає, то варіант із помилуванням відпадає. І тут виникає питання у плані збереження обличчя: а під яким соусом Кремлю його тоді віддати? Хіба відправити на лікування, наприклад. У статусі зека, але відправити на лікування", - навів він приклад.

"Варіантів всього два: віддати і не віддати. Причому якщо віддати, то однозначно не Україні, тому що для них би це виглядало саме як поразка. Тобто якщо Сенцова і віддадуть, то тільки Західній Європі. Ось наприклад, якби ще Трамп попросив, то це могло б стати вирішальним", - резюмував екс-айдарівець.

Раніше в ефірі ObozTV лікар поставила Сенцову невтішний діагноз.

Нагадаємо, що український режисер Олег Сенцов оголосив безтермінове голодування 14 травня, вимагаючи у російської влади звільнення всіх політв'язнів, і голодує вже 92 дні.

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Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Справа Олега СенцоваУкраїнські політв'язні в РосіїПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Олег СенцовЄвген Дикий
Місце
Росія
Об'єкти
СенцовРосіяУкраїнаголодовка
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Есть,есть третий вариант!Этому дикому вытирану аты начать голодать вместо Синцова.Продержатся Шерочка с Машерочкой,судя по дикому сальному слою,ещё несколько месяцев.А если жопно,как сейчас,подкармливать будут,то и до конца отсидки.Выйдут,как и страдалица Надия,поправившими своё подорванное боротьбой здоровье.Так что,пусть сидит.
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2
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Ivan Rus
Ivan Rus
Отсидела свой срок на зоне гражданка украины. Написали письмо украинским властям о передаче гражданки. Ни ответа ни привет. Нахуй никому не нужна. Пришлось депортировать
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3
1
Ivan Rus
Ivan Rus
Путин обещал? Ахуеть, Путин никогда никому ничего не обещал. А этому дикому вытирану окоп Донбасса в полный рост
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