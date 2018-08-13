Ветеран АТО розповів, кому можуть видати Сенцова

Обіцянка президента Росії Володимира Путіна лідеру Франції Еммануелю Макрону "відгукнутися" на ситуацію з українським політв'язнем Олегом Сенцовим дає надію. Втручання західних лідерів є єдиним фактором, який зараз може вплинути на долю Сенцова.

Про це в ефірі ObozTV заявив екс-боєць батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він уточнив, що це той варіант для Путіна, за якого він зможе відпустити Сенцова, не втративши обличчя.

"Тому що раніше це питання стояло дуже просто: хто переможе? Сенцов чи Путін? Зараз йому дають можливість не виглядати переможеним, а виглядати великодушним", - пояснив доброволець.

Продовжуючи тему репутації, Дикий вказав на нюанси російського законодавства, згідно з якими повне помилування можливе лише в тому випадку, якщо про нього просить сам в'язень.

"Оскільки сам Сенцов провини не визнає і ніколи не визнає, то варіант із помилуванням відпадає. І тут виникає питання у плані збереження обличчя: а під яким соусом Кремлю його тоді віддати? Хіба відправити на лікування, наприклад. У статусі зека, але відправити на лікування", - навів він приклад.

"Варіантів всього два: віддати і не віддати. Причому якщо віддати, то однозначно не Україні, тому що для них би це виглядало саме як поразка. Тобто якщо Сенцова і віддадуть, то тільки Західній Європі. Ось наприклад, якби ще Трамп попросив, то це могло б стати вирішальним", - резюмував екс-айдарівець.

Раніше в ефірі ObozTV лікар поставила Сенцову невтішний діагноз.

Нагадаємо, що український режисер Олег Сенцов оголосив безтермінове голодування 14 травня, вимагаючи у російської влади звільнення всіх політв'язнів, і голодує вже 92 дні.

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