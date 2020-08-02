Комбриг ЗСУ вказав на особливу "місію" Гіркіна для Росії
Росія, ймовірно, покладає особливу "місію" на ексватажка "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова)
Таку думку висловив командир 95-ї бригади полковник ЗСУ Максим Миргородський
Він зазначив, що Гіркін єдиний із усіх польових командирів "Л/ДНР" залишився живим
Тоді як інших – "Моторолу", "Ґіві", Захарченка та Безлєра – давно ліквідували
Комбриг ЗСУ припустив, що Стрєлков для РФ цінніший і його спеціально "тримають для чогось"
Росія покладає особливу "місію" на Гіркіна, – комбриг ЗСУ Миргородський .
Колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) не просто так дав тригодинне інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, яке наробило багато галасу в Україні.
У єдиного із живих відомих лідерів терористів є якась інша мета, позначена Росією, яка його відправила в Україну. Про це в коментарі "Фактам" заявив командир 95-ї бригади полковник ЗСУ Максим Миргородський.
"Дурня сюди не прислали б. Він приїхав зі своєю командою, яка тепер розосередилася і набирала ще людей", – сказав він.
Командир 95-ї ОМБр звернув увагу на той факт, що нині з усіх польових командирів "Л/ДНР" живим залишився тільки Гіркін. Тоді як інших давно ліквідували.
"Моторола", "Ґіві", Захарченко, Безлєр – всі, кого підтримували одурманені кремлівською пропагандою громадяни, хто стояв біля витоків війни і знав правду, вже на тому світі", – зазначив Миргородський.
Полковник ЗСУ припустив, що Гіркін став єдиним, кому дали можливість уникнути такої долі, можливо, тому, що він більш цінний.
"Чим інші. Його спеціально тримають для чогось", – додав Миргородський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) зізнався в причетності до вбивства в квітні 2014 року українців Володимира Рибака, Юрія Дяковського і Юрія Поправки.
Дмитро Гордон заявив, що інтерв'ю з Гіркіним було зроблено у співпраці з українськими спецслужбами. Він також запевнив, що матеріали бесіди були передані в Гаагу.
Водночас у СБУ уточнили, що інтерв'ю ініціював сам журналіст.