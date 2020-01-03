"Команду отримав!" У мережу злили розмову Труби про тиск на Гонтареву

У мережу злили новий запис розмови, участь у якій бере, ймовірно, колишній директор ДБР Роман Труба. Йдеться про обшуки в будинку і на різних підприємствах колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої.
Співрозмовником Труби, ймовірно, виступає керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко. Запис з'явився в Telegram-каналі "Трубу прорвало". Розмова відбулася 5 вересня 2019 року.
"Удовиченко розповідає Трубі "команди" щодо колишньої глави НБУ Гонтаревої. Йдеться про необхідність проведення обшуків на різних підприємствах і вдома у Гонтаревої", – пояснюють запис у мережі.
"Ми ж отримали обшуки у справі про Гонтареву, там де заява Вані була. Там "Укроборонпром", підприємства-суб'єкти господарювання, які підпадають під контракти. І місце проживання Гонтаревої – там більше таке – тактико-психологічне... Я порушив питання оперативного супроводу. Він мене набрав і сказав, що Б.А. на місці і все забезпечить, і попросив, щоб ви набрали", – цитує канал Удовиченка.
Далі нібито відбувся такий діалог:
Труба: "А.Б." ?
Удовиченко: А.Б
Труба: Це щодо Гонтаревої?
Удовиченко: Так. Він команду отримав.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 грудня детективи НАБУ затримали ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" директора ДБР Ігоря Щербину на отриманні 75 тисяч доларів хабара.
На новину відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність оновлення керівництва ДБР і закликав Раду підтримати законопроєкт про перезапуск Бюро.
Труба відповів на звинувачення і заявив, що вони нібито мають певні неточності й одночасно дискредитують репутацію очолюваного ним відомства.
Також 3 грудня монобільшість Верховної Ради України проголосувала за перезавантаження ДБР. Вона відправила у відставку Трубу і всіх його заступників.
24 грудня Зеленський підписав закон, який передбачає звільнення директора ДБР Романа Труби.
Тимчасовою головою відомства була призначена народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Венедіктова.
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