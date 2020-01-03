"Команду отримав!" У мережу злили розмову Труби про тиск на Гонтареву

У мережу злили новий запис розмови, участь у якій бере, ймовірно, колишній директор ДБР Роман Труба. Йдеться про обшуки в будинку і на різних підприємствах колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Співрозмовником Труби, ймовірно, виступає керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко. Запис з'явився в Telegram-каналі "Трубу прорвало". Розмова відбулася 5 вересня 2019 року.

"Удовиченко розповідає Трубі "команди" щодо колишньої глави НБУ Гонтаревої. Йдеться про необхідність проведення обшуків на різних підприємствах і вдома у Гонтаревої", – пояснюють запис у мережі.

"Ми ж отримали обшуки у справі про Гонтареву, там де заява Вані була. Там "Укроборонпром", підприємства-суб'єкти господарювання, які підпадають під контракти. І місце проживання Гонтаревої – там більше таке – тактико-психологічне... Я порушив питання оперативного супроводу. Він мене набрав і сказав, що Б.А. на місці і все забезпечить, і попросив, щоб ви набрали", – цитує канал Удовиченка.

Далі нібито відбувся такий діалог:

Труба: "А.Б." ?

Удовиченко: А.Б

Труба: Це щодо Гонтаревої?

Удовиченко: Так. Він команду отримав.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!