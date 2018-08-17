Колапс туризму в Криму: названо єдиний спосіб виправити ситуацію

Ситуація з туристичним потоком в анексованому Криму зміниться тільки після повернення півострова до складу України.
Про це йдеться в блозі екс-міністра курортів і туризму АР Крим Олександра Лієва, опублікованому на OBOZREVATEL. За його словами, для росіян цей курорт не став зручнішим після захоплення.
"Туристичний сезон у Криму не зміниться, поки Крим не перестане бути сірою зоною, тобто поки не повернеться в Україну. З 2015-го року цифри туристичного сезону на півострові однакові, змінюються тисяч на 50. Тобто 1,2-1,25 млн людей – ось у цих цифрах коливається туристичний потік", - написав Лієв.
За його словами, якщо раніше було 6 млн осіб, а в радянські часи - 8 млн, то до 2013 року основною масою потоку були громадяни материкової частини України.
"Росіяни ж їдуть у Крим у тому ж самому обсязі, який був і раніше, і немає жодних підстав для збільшення російського туристичного потоку. Бо нічого в Криму не стало для росіян більш зручним. Анексія не вирішила для російських туристів жодних проблем", - пояснив він.
Екс-міністр пояснив, що ціни на анексованому півострові стали тільки вищими, продукти - гіршими, а ситуація з безпекою залишає бажати кращого. Адже по Криму їздять танки та багато військової техніки.
"Тобто жодних підстав для того, аби туристичний потік із Росії в Крим збільшився, немає. І єдиний спосіб розвинути туристичну перспективу півострову – це повернути Крим до складу України", - підсумував Лієв.
Як повідомляв OBOZREVATEL, він також розповів, чому до Криму їде не найкращий контингент, який прославився на зарубіжних курортах як "тагіл".
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