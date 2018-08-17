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Колапс туризму в Криму: названо єдиний спосіб виправити ситуацію

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Ситуація з туристичним потоком в анексованому Криму зміниться тільки після повернення півострова до складу України.

Про це йдеться в блозі екс-міністра курортів і туризму АР Крим Олександра Лієва, опублікованому на OBOZREVATEL. За його словами, для росіян цей курорт не став зручнішим після захоплення.

"Туристичний сезон у Криму не зміниться, поки Крим не перестане бути сірою зоною, тобто поки не повернеться в Україну. З 2015-го року цифри туристичного сезону на півострові однакові, змінюються тисяч на 50. Тобто 1,2-1,25 млн людей – ось у цих цифрах коливається туристичний потік", - написав Лієв.

За його словами, якщо раніше було 6 млн осіб, а в радянські часи - 8 млн, то до 2013 року основною масою потоку були громадяни материкової частини України.

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"Росіяни ж їдуть у Крим у тому ж самому обсязі, який був і раніше, і немає жодних підстав для збільшення російського туристичного потоку. Бо нічого в Криму не стало для росіян більш зручним. Анексія не вирішила для російських туристів жодних проблем", - пояснив він.

Екс-міністр пояснив, що ціни на анексованому півострові стали тільки вищими, продукти - гіршими, а ситуація з безпекою залишає бажати кращого. Адже по Криму їздять танки та багато військової техніки.

"Тобто жодних підстав для того, аби туристичний потік із Росії в Крим збільшився, немає. І єдиний спосіб розвинути туристичну перспективу півострову – це повернути Крим до складу України", - підсумував Лієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, він також розповів, чому до Криму їде не найкращий контингент, який прославився на зарубіжних курортах як "тагіл".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Олександр Лієв
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
что вы мелете это коллапс в Одессе у нас все нормально
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Кондратенко Сергей, Дурень,поди в школу до учись...
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