"Справжня правдорубка!" У ЗСУ зворушили історією вбитої на Донбасі захисниці

Убита на Донбасі в суботу, 1 лютого, військова медичка Клавдія Ситник була родом із селища Зачепилівка на Харківщині.

У жінки залишилася дочка Юлія 2008 року народження, а також тато, мама і молодша сестра, яка має інвалідність. Про це на сторінці в Facebook повідомила пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр".

"Сьогодні ми втратили бійця... Вона загинула від наскрізного уламкового поранення в грудну клітку зліва, коли несла ліки хворому бійцеві. Клавдія була в засобах захисту", – сказано в повідомленні.

Медика Клавдію Ситник вбили на Донбасі facebook.com/93OMBr

Уточнюється, що в цей час ділянку фронту обстрілювали з мінометів, станкових і ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Експерти ще встановлюють, осколком від якого саме снаряда була вбита жінка.

Ситник народилася 25 лютого 1986 року. Закінчила Красноградський медичний коледж, була фельдшером за освітою, проходила практику на швидкій допомозі.

Ситник разом із дочкою facebook.com/93OMBr

У лютому 2017-го вона була покликана на військову службу і уклала трирічний контракт зі Збройними Силами. Служила в 54-й окремій механізованій бригаді, а в жовтні минулого року перейшла до 93-ї ОМБр, коли бригада тренувалася на Яворівському полігоні.

"Вона була відвертою і справедливою. Щира, конкретна, якщо правду, то в лоб! Справжня правдорубка. За це її і любили", – процитували в бригаді друга загиблої Анатолія з її рідного селища.

Медика Клавдію Ситник вбили на Донбасі facebook.com/93OMBr

Як писав OBOZREVATEL, захищаючи незалежність і територіальну цілісність держави, свої життя в першому місяці 2020 року віддали 14 героїв.

Обставини загибелі трьох із них поки не розголошуються. Наймолодшому із загиблих воїнів назавжди залишиться 21, а найстаршому – 48. Більшість українських героїв у січні загинули від куль ворожих снайперів.

У мережі також назвали імена та показали фото бійців, які загинули за незалежність України в боротьбі з російськими окупантами.

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