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Кладовище зростає: на Донбасі показали могили соратників убитого ватажка ''ЛНР''

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В окупованому Росією Алчевську стрімко зростає кількість свіжих могил терористів, які воюють у бригаді "Призрак".

Як повідомляє Іnformator, поховань на міському кладовищі більше саме в тому секторі, де закопують бойовиків, що воювали проти України.

"Там багато нових однакових хрестів, на кожному символіка "Призрак", прапорці різні наставлені, стрічки ці "георгіївські"... За минулий рік додалося багато нових могил. Що цікаво, що вбивцям і колаборантам виділили найпрестижніший сектор у центрі кладовища біля входу. Мозковий (екс-ватажок) тут же лежить, кажуть, його могилку вже не раз оскверняли", — повідомляють жителі.

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Кладовище зростає: на Донбасі показали могили соратників убитого ватажка ''ЛНР''

Вони також розповіли, що на сьогодні в "бригаді" терористів "відчувається дефіцит свіжого "гарматного м'яса", тому що на передовій у районі Первомайська і Кіровська бойовики зазнають втрат.

"А бажаючих гинути за 15000 рублів (близько 6200) з кожним днем стає дедалі менше", – йдеться в повідомленні.

Кладовище зростає: на Донбасі показали могили соратників убитого ватажка ''ЛНР''
Кладовище зростає: на Донбасі показали могили соратників убитого ватажка ''ЛНР''

Як повідомляв OBOZREVATEL, командир бригади терористів "Призрак" Олексій Мозговий був ліквідований на Донбасі 24 травня 2015 року разом зі своїм прес-секретарем Ганною, двома охоронцями, а також начальником служби безпеки з позивним Пісня.

Нещодавно екс-ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив, що Мозгового знищили за участю колишнього "глави "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Так потихоньку ВСУ всех сепаров утилизирует...
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