"Кладеш гроші у комірку, йдеш на співбесіду": з’явилися нові деталі у справі хабарників в офісі Зеленського

Ексзаступниця міністра культури Вікторія Ліснича кілька разів зустрічалася з кандидатом на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України" і переконувала його у впливовості співробітниці ОП Світлани Кондзелі, яку спіймали на великому хабарі.

Про це прокурор САП розповів на засіданні Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу Лісничій та Кондзелі, повідомляє "Судовий репортер". За його словами, у справі є ще один підозрюваний – Микола Пасальський.

Він зазначив, що Ліснича та Пасальський мали підшуковувати осіб, які бажають працювати в органах державної влади та на держпідприємствах, проводити попередні співбесіди з кандидатами на посаду, уводити їх в оману щодо можливості призначення на посаду за умови хабарів певним особам.

Світлана Кондзеля 5.ua

Прокурор зазначив, що Кондзеля, "враховуючи обійману посаду в Офісі президента", мала підтверджувати можливість призначення осіб на посади.

"Із 18 жовтня до 12 листопада 2019 року з метою заволодіння коштами в розмірі $300 тис. вводили свідка [Андрія] Кравченка в оману та підбурювали до передачі неправомірної вигоди службовим особам, які займають особливо відповідальне становище", – повідомив він, зазначивши, що 12 листопада підозрюваних затримали на одержанні перших $150 тис.

За його словами, 18 жовтня Ліснича та Пасальський зустрілися із Кравченком і повідомили його про необхідність принести резюме.

На зустрічі 30 жовтня нібито була присутня Кондзеля. Цього дня підозрювані повідомили Кравченку, що він може отримати бажану посаду в НАК "Нафтогаз" за $300 тисяч. За даними слідства, Кравченко наполіг на тому, щоб суму розділили на дві частини. Хабар домовилися покласти в банківську комірку, розповів прокурор.

"Ставиш у комірку. Ідеш на співбесіду. Ніхто його чіпати не буде, щоб ти спав спокійно. Проходиш співбесіду – того самого дня або наступного дня довезеш інше. Воно теж лягає в комірку. Комірка буде нашою. Тобто на два ключі", – процитував прокурор Пасальського. За словами сторони обвинувачення, Кондзеля чула цю фразу і не зробила жодних зауважень.

Того самого дня Ліснича нібито зателефонувала свідкові і сказала переробити резюме. Вона повідомила Кравченку, що Кондзеля працює в ОПУ і має великий вплив і зв'язки, а Пасальський – радник в Офісі президента. Підозрювані наполягали на тому, щоб свідок виплатив відразу всю суму, а 10 листопада повідомили про звільнення місця в НАК.

Під час перерви Ліснича заявила журналістам, що не визнає своєї провини і вважає провадження "замовленням".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 листопада в Офісі президента розповіли про затримання Кондзелі, яка пропонувала "вирішити питання" за $150 тис.

Згодом стало відомо, що НАБУ затримало голову департаменту Офісу президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис.

Також Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників.

Вищий антикорупційний суд застосував до Світлани Кондзелі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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