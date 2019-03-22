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Кинули в пакет і обмотали скотчем: у Харкові на кладовищі знайшли мертве немовля. Фото 18+

1.3тЧитати матеріал російською

У Харкові на міському кладовищі на вулиці Академіка Павлова 21 березня виявили труп немовляти віком до 1 місяця.

У поліцію звернувся 54-річний місцевий житель, який і побачив страшну знахідку, коли збирав сміття і металолом. Тіло лежало якраз біля смітника, повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

Правоохоронці виявили мертвого хлопчика. Дитина була обмотана у фрагмент тканини червоного кольору, загорнута в полімерний чорний пакет і додатково обмотана скотчем.

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Тіло немовляти направлене в морг для встановлення причини смерті.

Кинули в пакет і обмотали скотчем: у Харкові на кладовищі знайшли мертве немовля. Фото 18+
Кинули в пакет і обмотали скотчем: у Харкові на кладовищі знайшли мертве немовля. Фото 18+
Кинули в пакет і обмотали скотчем: у Харкові на кладовищі знайшли мертве немовля. Фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня 2019 року в Голосіївському районі Києва мати викинула свою мертву новонароджену дитину в купу сміття.

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Місце
УкраїнаХарків
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