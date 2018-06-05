"Кінець буде фатальним": з голодуючим Сенцовим зустрівся адвокат

Адвокат незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе зміг зустрітися зі своїм підзахисним у понеділок, 4 червня.

Разом із захисником голодуючого політв'язня відвідали режисер-документаліст Аскольд Куров і архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, повідомляє "Радіо Свобода".

"Виглядає він в цілому нормально, за ним стежать лікарі... Внутрішні органи в порядку, перебувають у задовільній формі. Постійно оглядає лікар... На 12-й день голодування він сказав Олегу, що йому треба колоти підтримувальний коктейль: прокапують раз у два дні", - сказав Дінзе.

За його словами, зараз Сенцов перебуває у стані "на піку" і будь-якої миті може початися негативна реакція організму.

"У кожного організму вона настає в різний час, але точно до 30-го дня відбудеться. Коли таке станеться, його будуть зондувати, заливати поживну суміш у ніс. Однак, якщо він не перестане і після цього відмовлятися від їжі, то кінець буде фатальним. Це не була загроза, лікар просто попередив Олега", - додав адвокат.

У свою чергу Куров розповів, що вимоги режисера залишаються незмінними - звільнення політв'язнів. За словами режисера, Сенцов сильно схуд, але виглядає непогано.

Він наголосив, що політв'язень взагалі не знав нічого з останніх новин, зокрема, про те, що інший політв'язень - Олександр Кольченко - підтримує його голодування.

"Він сказав, що нікого не закликає, не втягує в голодування, але солідарний з кожним, хто на це зважується. Він нічого не знав про акції на свою підтримку. І коли я йому довго розповідав про те, де і які акції проходили і проходять, і про те, що цей всесвітній рух був протягом трьох днів, звичайно, він слухав з великим інтересом. це його підтримує і надихає", - додав Куров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримувальну терапію.