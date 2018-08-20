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Ким був стрілець із Харкова: поліція озвучила прикмети

2.9тЧитати новину російською

Поліція Харкова оприлюднила особливі прикмети стрілка, який напав на мерію міста, поранив охоронця і застрелив поліцейського. Його особа поки не встановлена.

Так, за твердженням правоохоронців, ліквідованому зловмисникові на вигляд приблизно 40-45 років, зріст - 165-170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, коротко стрижене, людина має лобні залисини.

"Був одягнений у синю джинсову куртку, футболку синього кольору, чорні штани в стилі "мілітарі", чорні спортивні замшеві кросівки, сіру кепку", - сказано в повідомленні.

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У мережі також показали зброю нападника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео початку перестрілки біля мерії. Очевидці розповіли, що нападник буквально в упор розстріляв копа, який втратив свідомість ще до приїзду "швидкої". Потерпілий охоронець знаходиться у лікарні у дуже важкому стані.

Місце
УкраїнаХарків
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