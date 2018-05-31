"Кілер" Бабченка розкрив свою особистість: фото і подробиці спецоперації

"Кілером" російського журналіста Аркадія Бабченко є Олексій Цимбалюк.

Подробиці спецоперації СБУ, в якій він взяв участь, Цимбалюк виклав в Facebook.

Як стверджує чоловік, після оприлюднення запису отримання "авансу за вбивство людини" , без зміни голосу ховатися йому немає сенсу.

Цимбалюк подякував співробітникам СБУ за роботу.

"Прекрасно, що в службі працюють талановиті молоді опера, до яких спокійно йдеш з інформацією про замовлення на вбивство. Звертаєшся і не боїшся, що тебе зіллють тим же замовника. Чесно, не знаю, як складеться моя доля далі, трохи нервую. Але точно знаю, що оперативник який всю це справу тягнув на собі, слідчий у справі - люди честі. Люди реально пашуть для того, щоб життя в Україні було безпечним. СБУ мене не кинула, у мене все добре", - написав він.

Олексій Цимбалюк Facebook Олексій Цимбалюк

Олексій Цимбалюк Facebook Олексій Цимбалюк

Олексій Цимбалюк Facebook Олексій Цимбалюк

Олексій Цимбалюк Facebook Олексій Цимбалюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.

Замовником виявився Борис Герман - виконавчий директор заводу "Шмайсер". Журналіст Володимир Бойко повідомив, що він був помічником колишніх народних депутатів Михайла Гончарова і Ігоря Плохого.