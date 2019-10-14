Київська отруйниця: в мережі спливла історія одного з найбільш небезпечних маніяків України

Жертвами Тамари Іванютіної, вона ж Київська отруйниця, стали двадцять осіб, дев'ять з яких загинули. Використовуючи смертоносний талій, вона здійснювала замахи на життя дітей і людей похилого віку, але була спіймана, ставши третьою і останньою жінкою, розстріляною в СРСР.

Про жахливі злочини маніячки пише Lenta.ru. Отруєннями людей займалися ще батьки Тамари Іванютіної. Використовуючи розчин Клерічі – з'єднання солей талію – вони труїли своїх сусідів. Чоловік, який занадто голосно вмикав телевізор і жінка, яка зробила батькам Іванютіної невинне зауваження, стали першими їх жертвами.

Тамара Іванютина НТВ

Тамара ж з самого дитинства знала про дії батьків, проте не вважала це злочином. На думку Київської отруйниці, будь-які засоби були хороші для того, щоб "жити заможно". Саме заради цього, незабаром після повноліття, вона стала "чорною вдовою" та труїла своїх чоловіків.

Перший чоловік Тамари Іванютіної, далекобійник з власною квартирою, довгий час пригощався вечерями з талієм, поки нарешті не помер прямо під час чергового рейсу. Продавши квартиру, Іванютіна переїхала до Києва, де підібрала чергову жертву – батьків свого нового чоловіка. Батько чоловіка помер першим. А свою свекруху вона отруїла прямо на похоронах свекра, давши їй випити отруту під виглядом ліків від серцевого болю.

Незабаром після цього злочинниця почала працювати в одній з київських шкіл посудомийкою і низка отруєнь почалася знову. До лікарні потрапили двоє школярів – проте їм пощастило вижити, адже доза отрути виявилася замалою. Наступними були отруєні дієтсестра і парторг школи – обидві незабаром померли.

Найбільша трагедія в справі Іванютіної розгорілася в 1987 році – тоді в київські лікарні потрапили відразу троє учнів і одинадцять співробітників школи, де працювала маніячка. Всі – з симптомами отруєння талієм.

Незабаром після цього Тамара Іванютіна була заарештована. Під час слідства вона сама зізналася в своїх злочинах і з задоволенням розповідала, як підливала отруту своїм жертвам. Зрештою вона була визнана винною і влітку 1987 року Київську отруйницю розстріляли в Лук'янівському СІЗО.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про наймолодшому маніяка Радянського Союзу. Серійному вбивці було всього шістнадцять років.

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