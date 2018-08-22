Київ готовий помилувати двох злочинців з Росії: названо умову

Україна готова помилувати двох засуджених росіян в обмін на військовослужбовців, яких утримують терористи на Донбасі.

"Зробила чергову конкретну пропозицію росіянам: українська сторона готова, як виняток, помилувати двох громадян РФ, які мають проблеми зі здоров'ям, передати їх російському консулу в присутності представників ОБСЄ і МКЧХ з одночасною передачею Україні українських військовослужбовців, яких більше 3 років незаконно утримують на Донбасі" , - написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що українська сторона шукає всі можливі шляхи для розблокування процесу звільнення заручників з РФ і з окупованих територій.

"Українська сторона висловлює глибоку стурбованість тим фактом, що протягом довгого часу ми так і не отримали від РФ жодної (ні усної, ні письмової відповіді) на наші пропозиції передати їм росіян, які вчинили злочини, в обмін на українців у російських в'язницях. Чекаємо офіційної відповіді РФ на цю пропозицію", - пояснила Геращенко.

За її словами, Київ і далі стоїть на позиції одночасної передачі громадян РФ в обмін на українців.

"Разом з тим, щоб ще раз продемонструвати готовність до компромісу і конструктиву в цьому питанні, шукаючи все нові і нові шляхи та ідеї для розблокування процесу звільнення незаконно утримуваних і в тюрмах РФ, і на окупованих територіях, як виняток, готові передати двох засуджених росіян консулам РФ в обмін на наших військових, які довгі роки містяться на окупованих РФ територіях Донбасу", - написала віце-спікер Ради.

Київ вважає однаковим пріоритетом важливість звільнення політв'язнів і в РФ, і на Донбасі. Геращенко пояснила, що рішення про звільнення приймає виключно Кремль.

"На сьогоднішній день саме РФ і їх маріонетки блокують звільнення заручників і всі здорові ініціативи і спроби розблокувати цей вопрос. Іменно тому омбудвумен Москалькова відмовилася приїхати до Мінську, щоб обговорити передачу утримуваних", - підкреслила Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко заявляла, що Київ готовий помилувати 36 російських злочинців для обміну на українських політв'язнів. Також вона розповідала, що президент Петро Порошенко готовий відпустити 11 росіян.