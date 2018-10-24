Кібератаки проти України: названо головну мету російських хакерів

Кібератаки російських хакерів проти України мали на меті одразу кілька цілей, причому фінансовий збиток не був головною з них.

Про це розповів у ефірі ObozTV експерт із кібербезпеки Володимир Стиран. За його словами, кібератаки проти України тривають і зараз.

Експерт пригадав наймасштабнішу кібератаку проти України — вірус Petya, який вразив великі українські компанії та державні структури. На його думку, багатомільярдні збитки від дій хакерів були "не метою, а просто прикрим наслідком".

"Якщо проаналізувати все те, що відбувалося, то це, по-перше, диверсія, щоб здійснити необхідні розвідувальні операції на її тлі", — пояснив Стиран.

Також експерт нагадав, що від атаки постраждали міжнародні компанії, які володіють українськими активами.

"Це папір, на якому Росія друкує своє послання західному світу. В даному випадку послання було дуже чітким, і читалося навіть не між рядків, а конкретно: "Справ з українцями мати не можна, це для вас небезпечно". Це не спрацювало, оскільки різкого спаду ми не бачимо, але це відбуватиметься і надалі", — заявив він.

При цьому Стиран вважає, що російські хакери не зможуть істотно вплинути на результати виборів в Україні, як це було у США.

"Коли ми говоримо про вибори, пам'ятайте, що наші вибори не такі технологічні, щоб у них можна було втрутитися. У нас немає автоматичних систем голосування", — нагадав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час атаки 27 червня 2017 року вірус Petya вразив комп'ютерні системи державних і комерційних підприємств, серед яких "Укренерго", "Київенерго", "Епіцентр", "Київстар", Vodafone, Lifecell, канал ATR, "Укрзалізниця", Київський метрополітен, "Сбербанк", "Нова пошта", аеропорт "Бориспіль", мережа заправок WOG, "Укргазвидобування" та інших.

СБУ заявила, що до кібератаки причетні спецслужби РФ. Російська влада всі звинувачення наполегливо заперечує.