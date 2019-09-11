Під час слухань у Європейському суді з прав людини щодо ситуації в окупованому Криму Росія зганьбилася черговим фейком про Україну. Представники країни-агресора заявили, що на момент анексії півострова Україна нібито керувалася "фашистськими" силами і Заходом.

Як повідомляє "Європейська правда", цьому присвятили частину своїх виступів уповноважений Росії при ЄСПЛ Михайло Галперін і британський юрист Міхаель Свейнстон, керівник групи юристів, які готували позиції Росії. Зокрема, Галперін декілька разів підкреслив, що після Революції Гідності владу в Україні нібито отримали "фашисти".

"Керівні посади в державі перейшли до неофашистської партії "Свобода", в тому числі керівництво правоохоронними органами, і партії "Правий сектор", – нахабно збрехав він.

Зі свого боку Свейнстон наполягав на тому, що політика України щодо Криму після його незаконної анексії, яку він назвав "приєднанням", нібито формувалася зовнішніми силами.

Крім того, значну частину свого виступу британський юрист присвятив розповіді про те, як західні уряди – переважно США, але також згадувалися Великобританія і Нідерланди – через урядові та неурядові фонди надавали допомогу українським громадським організаціям, які займаються питаннями Криму.

Пропаганда Росії про фашистів "Хвиля"

Основна увага була приділена Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ) та її керівнику Аркадію Бущенку, а також Марії Томак, "яку просувала Харківська правозахисна група". Перерахувавши численні правозахисні проекти із закордонним фінансуванням, які вони виконували, захисник окупантів Криму також провів аналогію з допомогою Заходу в Грузії і зробив висновок, що події в Україні у 2014 році нібито були інспіровані ззовні.

Оскільки на нинішньому етапі суд тільки заслуховує сторони, він не реагував на аргументи країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови комітету нелегітимної Держдуми РФ з освіти і науки Борис Чернишов написав листа генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррешу з вимогою виключити Естонію з організації.

Приводом для такої реакції російського депутата стала заява президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що російська мова в школах становить загрозу для естонської мови і культури. Чернишов побачив в словах глави естонської держави ознаки відродження фашизму і геноциду російськомовного населення.

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