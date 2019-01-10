Керівник Донецького облавтодору погорів на великому хабарі

Прокуратура Київської області спільно з УЗЕ ДЗЕ в Полтавській області спіймала керівника "Донецького облавтодору" Ігоря Закутаєва на хабарі в розмірі 300 тисяч гривень.

Про це в Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, зазначивши, що Закутаєв вимагав гроші спільно з юристом державного підприємства.

Як додала прес-секретар Луценка Лариса Сарган, гроші вимагались від комерційної структури за оплату поставлених нафтопродуктів.

"Перші транші неправомірної вигоди в розмірі 100 і 50 тисяч гривень зловмисники вже отримали заздалегідь. Сьогодні, 10.01.2019 одразу після отримання залишку хабара в розмірі 150 тисяч їх затримали", - розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Закарпатті інспектор прикордонної служби, якого затримали під час отримання хабара за посередництво в контрабанді, спробував з'їсти гроші на очах у правоохоронців.