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Керівник Донецького облавтодору погорів на великому хабарі

1.3тЧитати матеріал російською

Прокуратура Київської області спільно з УЗЕ ДЗЕ в Полтавській області спіймала керівника "Донецького облавтодору" Ігоря Закутаєва на хабарі в розмірі 300 тисяч гривень.

Про це в Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, зазначивши, що Закутаєв вимагав гроші спільно з юристом державного підприємства.

Як додала прес-секретар Луценка Лариса Сарган, гроші вимагались від комерційної структури за оплату поставлених нафтопродуктів.

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"Перші транші неправомірної вигоди в розмірі 100 і 50 тисяч гривень зловмисники вже отримали заздалегідь. Сьогодні, 10.01.2019 одразу після отримання залишку хабара в розмірі 150 тисяч їх затримали", - розповіла вона.

Керівник Донецького облавтодору погорів на великому хабарі
Керівник Донецького облавтодору погорів на великому хабарі
Керівник Донецького облавтодору погорів на великому хабарі
Керівник Донецького облавтодору погорів на великому хабарі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Закарпатті інспектор прикордонної служби, якого затримали під час отримання хабара за посередництво в контрабанді, спробував з'їсти гроші на очах у правоохоронців.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Юрій ЛуценкоЛариса Сарган
Місце
Україна
Теги
Укравтодорхабар
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