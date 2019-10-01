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2 жовтня • оновлено в 04:13
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/ Розслідування

"Каюсь!" На Майдані затримали блогера, що образив Гандзюк. Відео вибачень

1.6т Читати матеріал російською

Скандального блогера Данила Чікіна змусили вибачитися за образливі висловлювання на адресу вбитої активістки Катерини Гандзюк.

Чоловіка помітили під час акції на Майдані Незалежності в Києві 1 жовтня. Відповідне відео з'явилося в Twitter.

"Каюсь у тому, що написав про Катю Гандзюк і людей, які її підтримували. І дуже сильно шкодую, що в моєму дурному тролінгу фігурувала ця жінка, яка так трагічно померла.

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Мені б хотілося вибачитися перед її родичами, друзями й усіма, кого вона знала, і хто знав її", – сказав Чікін і додав, що йому соромно.

Чікін (у центрі)

Чікін (у центрі)

Інфорезіст

Відзначимо, що Чікін до окупації проживав у Донецьку, а після початку російської агресії переїхав до РФ. Через деякий час він повернувся в Україну.

Як писав OBOZREVATEL, у березні 2019 року Чікіна побили на виборчій дільниці в Києві. У мережі з'явилися фото.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Україна Київ
Теги
видео блогер Майдан Незалежності
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Перов Василий
Перов Василий
А люлей слабо дать?
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