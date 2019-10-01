"Каюсь!" На Майдані затримали блогера, що образив Гандзюк. Відео вибачень

Скандального блогера Данила Чікіна змусили вибачитися за образливі висловлювання на адресу вбитої активістки Катерини Гандзюк.

Чоловіка помітили під час акції на Майдані Незалежності в Києві 1 жовтня. Відповідне відео з'явилося в Twitter.

"Каюсь у тому, що написав про Катю Гандзюк і людей, які її підтримували. І дуже сильно шкодую, що в моєму дурному тролінгу фігурувала ця жінка, яка так трагічно померла.

Мені б хотілося вибачитися перед її родичами, друзями й усіма, кого вона знала, і хто знав її", – сказав Чікін і додав, що йому соромно.

Чікін (у центрі) Інфорезіст

Відзначимо, що Чікін до окупації проживав у Донецьку, а після початку російської агресії переїхав до РФ. Через деякий час він повернувся в Україну.

Чикин просить вибачення за свої слова, спасибі небайдужих громадянам, Які Випадкове опінію на Майдані pic.twitter.com/XRPHOssSN7 - Петриченко (@brat_pp) October 1, 2019

Як писав OBOZREVATEL, у березні 2019 року Чікіна побили на виборчій дільниці в Києві. У мережі з'явилися фото.

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