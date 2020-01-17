Головна Новини
17 січня • оновлено в 07:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Катастрофа з літаком МАУ: Рувін розповів, як Іран заважав розслідуванню

2.2т
Читати матеріал російською

Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня.

Тоді були виявлені ознаки ракетного удару і сліди руйнівних елементів на особистих речах пасажирів. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувин.

"Надали можливість подивитися на останки літака, сказали, що вони лежать в ангарі. Ангар, виявилося, це просто купа бульдозером зібраних уламків літака, на яких нічого не було видно, нічого не зрозуміло, але іранці працюють тільки до четвертої години за місцевим часом, тому ми були обмежені часом", – розповів він.

Новини
Трагедія з літаком МАУ в Ірані: у РБНО зробили важливу заяву про загиблих українців

Вже 10 січня експерти змогли повністю обійти місце, де впав лайнер. Вони встановили відсутність нижньої частини літака і кабіни. Ці уламки українцям підвезли пізніше, разом з кріслами, на яких знайшли сліди від вражаючих елементів.

"Нам тоді стало зрозуміло, що сталося, яким чином. Це було 10 числа, вже була ніч.... І ми при світлі прожекторів вже знайшли місця, де ми побачили дію руйнівних елементів, ракети. Представники іранської влади побачили, приїхали дуже багато машин з представниками, подивилися, попросили накрити плівкою, не знімати на мобільні телефони та сказали, що завтра будемо розбирати", – розповів Рувин.

Українських експертів повинні були допустити до решти уламків наступного ранку, але до того час Іран офіційно заявив про удар ракетою по літаку.

Катастрофа з літаком МАУ: Рувін розповів, як Іран заважав розслідуванню

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олександр Рувин
Місце
Іран
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги