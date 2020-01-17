Катастрофа з літаком МАУ: Рувін розповів, як Іран заважав розслідуванню

Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня.

Тоді були виявлені ознаки ракетного удару і сліди руйнівних елементів на особистих речах пасажирів. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувин.

"Надали можливість подивитися на останки літака, сказали, що вони лежать в ангарі. Ангар, виявилося, це просто купа бульдозером зібраних уламків літака, на яких нічого не було видно, нічого не зрозуміло, але іранці працюють тільки до четвертої години за місцевим часом, тому ми були обмежені часом", – розповів він.

Вже 10 січня експерти змогли повністю обійти місце, де впав лайнер. Вони встановили відсутність нижньої частини літака і кабіни. Ці уламки українцям підвезли пізніше, разом з кріслами, на яких знайшли сліди від вражаючих елементів.

"Нам тоді стало зрозуміло, що сталося, яким чином. Це було 10 числа, вже була ніч.... І ми при світлі прожекторів вже знайшли місця, де ми побачили дію руйнівних елементів, ракети. Представники іранської влади побачили, приїхали дуже багато машин з представниками, подивилися, попросили накрити плівкою, не знімати на мобільні телефони та сказали, що завтра будемо розбирати", – розповів Рувин.

Українських експертів повинні були допустити до решти уламків наступного ранку, але до того час Іран офіційно заявив про удар ракетою по літаку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Хасан Роухані на своїй сторінці у Twitter написав, що Іран виплатить компенсацію родинам 176 жертв.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.

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