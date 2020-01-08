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8 січня • оновлено в 18:19
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Катастрофа українського літака МАУ: Тегеран озвучив плани щодо чорної скриньки

6.3т
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Тегеран не планує передавати США чорну скриньку українського літака МАУ, який розбився поблизу Тегерана 8 січня.

Про це заявив голова організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає Telegram-канал "360tv.ru".

Катастрофа літака МАУ

Катастрофа літака МАУ

ISNA

"Зараз невідомо, в яку країну передадуть чорну скриньку для розшифровки", – сказав він, однак наголосив, що катастрофу має розслідувати держава, на території якої трапилася трагедія.

Також він заявив, що Україна зможе взяти участь у з'ясуванні обставин катастрофи її пасажирського лайнера на території Ірану.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Будет цирк, если ящик передадут России, тогда на Украину навешают всех собак. В мире не так много стран, способных расшифровать ящик и в большинстве случаев передать им его - это всеравно что передать штатам.
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
БУДУТ ЖДАТЬ СПЕЦОВ С МОСКВЫ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, Наверно его надо туда везти, кажется так делают. Там все сложно и всю аппаратуру привезли невозможно. Посмотрим что будет.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Приедут российские спецы и в Иране всё расшифруют ...
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