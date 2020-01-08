Катастрофа українського літака МАУ: Тегеран озвучив плани щодо чорної скриньки

Тегеран не планує передавати США чорну скриньку українського літака МАУ, який розбився поблизу Тегерана 8 січня.

Про це заявив голова організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає Telegram-канал "360tv.ru".

Катастрофа літака МАУ ISNA

"Зараз невідомо, в яку країну передадуть чорну скриньку для розшифровки", – сказав він, однак наголосив, що катастрофу має розслідувати держава, на території якої трапилася трагедія.

Також він заявив, що Україна зможе взяти участь у з'ясуванні обставин катастрофи її пасажирського лайнера на території Ірану.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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