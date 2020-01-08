Катастрофа українського літака МАУ: Тегеран озвучив плани щодо чорної скриньки

Тегеран не планує передавати США чорну скриньку українського літака МАУ, який розбився поблизу Тегерана 8 січня.
Про це заявив голова організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає Telegram-канал "360tv.ru".
Катастрофа літака МАУ
ISNA
"Зараз невідомо, в яку країну передадуть чорну скриньку для розшифровки", – сказав він, однак наголосив, що катастрофу має розслідувати держава, на території якої трапилася трагедія.
Також він заявив, що Україна зможе взяти участь у з'ясуванні обставин катастрофи її пасажирського лайнера на території Ірану.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
В результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Згідно з однією з неофіційних версій, український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану.
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