Катастрофа МН17: затримано водія автотягача, що перевозив "Бук"

Служба безпеки України затримала водія автотягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс Бук, з якого був збитий Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.

Про це у середу, 17 липня на брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

Також він продемонстрував відео, зняте на телефон, на якому видно, як по Донецьку на автотягачі везуть ЗРК Бук.

"Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з-поміж бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу, яка нічого не підозрювала, що ми про неї знаємо, затримати, коли вона перетинала кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні", – повідомив він.

Маяков наголосив, що терористи "ДНР", які причетні до транспортування ЗРК Бук, будуть засуджені в Україні за тероризм. При цьому він не назвав імені затриманого водія автотягача.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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