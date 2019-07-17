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Катастрофа МН17: затримано водія автотягача, що перевозив "Бук"

121.7т Читати матеріал російською

Служба безпеки України затримала водія автотягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс Бук, з якого був збитий Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.

Про це у середу, 17 липня на брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

Також він продемонстрував відео, зняте на телефон, на якому видно, як по Донецьку на автотягачі везуть ЗРК Бук.

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"Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з-поміж бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу, яка нічого не підозрювала, що ми про неї знаємо, затримати, коли вона перетинала кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні", – повідомив він.

Маяков наголосив, що терористи "ДНР", які причетні до транспортування ЗРК Бук, будуть засуджені в Україні за тероризм. При цьому він не назвав імені затриманого водія автотягача.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
Теги
СБУ ДНР
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Сегодня 5 лет назад украинская армия сбила авиалайнер "Боинг-777" рейса MH17 с 298 пассажирами и экипажем в небе над Донбассом. Хунта 404 и американские хозяева все рассчитали чтобы обвинить Россию. Устроить идеальную провокацию, но ничего не вышло. Их ложь видят все!
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Rembo Dgon , его уже два года на зоне учат , снова ваше доблестное ФСБ промукало такого ценного свидетеля .
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Ну, понеслось)))) Перед выборами будет пэрэмогха зп пэрэмогхой!))) Правда, всё потом превратится в зраду...Но - то ерунда)))
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