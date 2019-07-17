Катастрофа МН17: затримано водія автотягача, що перевозив "Бук"

Служба безпеки України затримала водія автотягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс Бук, з якого був збитий Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.
Про це у середу, 17 липня на брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.
Також він продемонстрував відео, зняте на телефон, на якому видно, як по Донецьку на автотягачі везуть ЗРК Бук.
"Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з-поміж бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу, яка нічого не підозрювала, що ми про неї знаємо, затримати, коли вона перетинала кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні", – повідомив він.
Маяков наголосив, що терористи "ДНР", які причетні до транспортування ЗРК Бук, будуть засуджені в Україні за тероризм. При цьому він не назвав імені затриманого водія автотягача.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Пізніше в мережі спливла переписка військовослужбовця 2-го батальйону російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка перевозила "Бук", що підтверджує причетність Росії до катастрофи.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази зі слідства збитого над Донбасом малайзійського "Боїнга 777" рейса МН17.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
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