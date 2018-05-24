Катастрофа МН17: СБУ встановила причетних

Служба безпеки України встановила осіб, причетних до збивання в небі над Донбасом в липні 2014 року малайзійського Boeing-777.

"Зараз, як ми вважаємо, дуже важливо, знаючи, кому належав станом на 2014 рік "Бук", а саме 53-й бригаді, з'ясувати, як проходили команди, безпосереднє коло виконавців, ті, хто сидів у "Буці", ті, хто віддавав накази, тобто персоніфікувати відповідальність. Фактично докази російської причетності або Збройних сил Російської Федерації є катастрофою для російського політичного і військового керівництва", - заявив в ефірі "112 телеканалу" глава СБУ Василь Грицак.

За його словами, зараз опрацьовується інформація щодо вузького кола осіб і скоро їх імена буде озвучено.

"Насправді персоніфікація є. В інтересах розслідування та заради забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства члени спільної групи не оприлюднюють ці імена, але у нас в роботі досить вузьке коло осіб, які причетні до скоєння цього страшного злочину. Я переконаний, що за рішенням керівника слідчої групи найближчим часом імена називатимуться", - підкреслив він.

СБУ передала спільній слідчій групі близько 1,5 млн перехоплених файлів. Значна частина документів буде мати доказове значення.

У свою чергу, перший заступник генпрокурора України Дмитро Сторожук розповів, що наступний етап розслідування полягатиме у визначенні, яку роль відігравала або інша особа у вчиненні злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, в тому числі діти.

24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук". Крім того, було опубліковано докази і повний текст звіту.