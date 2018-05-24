Катастрофа МН17 на Донбасі: названі головні моменти в звіті слідства

Результати розслідування об'єднаної слідчої групи у справі про катастрофу збитого в небі над Донбасом в липні 2014 року малайзійського Boeing-777 не залишають сумнівів, що літак був збитий з установки "Бук", яка потрапила на окуповані території з Росії.

Про це в ефірі ObozTV заявив блогер Кирило Сазонов.

"Важливо відзначити, що слідчі не просто зробили заяву, а показало невелике кіно. Це відеоряд, як з Курська направляється цей "Бук" на окуповані території, і як повертається. Найсмішніше, що відео зливали самі росіяни. Хто по дурості, а хто за гроші", - зазначив він.

Також важливим є те, що не всі матеріали розслідування були представлені громадськості.

"Ще дуже важливе, про що говорив Дмитро Сторожук (перший заступник генерального прокурора. - Ред.), що доказів набагато більше. Але велика кількість доказів провини російської влади буде передана суду без оприлюднення. Тобто в суді все буде виглядати набагато серйозніше. Але остаточну крапку поставить суд. На мій погляд, аргументи слідства досить серйозні", - переконаний блогер.

При цьому Сазонов зазначив впевненість слідства і відсутність вагомих аргументів у російської сторони.

"Можливо, там є матеріали розвідки, в тому числі і західних країн, які взагалі будуть розглянуті в закритому режимі і всього ми не побачимо. Але те, що вони вийшли на прес-конференцію зы 100% упевненістю в доказах - це факт. І ми бачимо, що Росія не захищається, у неї немає захисту крім заяв для ЗМІ якихось", - констатував він.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, в тому числі діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук" , привезеної з Росії в Первомайський район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.

Також слідство опублікувало докази і повний текст звіту .

У свою чергу Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі.

У Міноброни ж Росії висновки розслідування назвали "підробками і фейками" СБУ.