Катастрофа MH17 на Донбасі: названі імена підозрюваних терористів

Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Експертно-журналістська група 19 червня опублікувала нову доповідь, в якій встановлені особи більшості фігурантів прослуховувань СБУ, раніше невідомі широкому загалу.

У матеріалі оприлюднені реальні імена кількох бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ, а також дана попередня оцінка міри їх причетності до транспортування "Бука" і трагедії MH17.

Літак МН17 ВВС

"Міністерство оборони ДНР"

Ігор Гіркін/Стрєлков, позивний "Стрелок"

Ігор Гіркін/Стрєлков

Громадянство: Росія

Роль влітку 2014 р: "Міністр оборони ДНР"

Зв'язок з MH17: Колишній полковник ФСБ Стрелков вранці 18 липня брав участь в одній з опублікованих розмов з Сергієм Дубинським, який був пов'язаний з евакуацією установки "Бук" з підконтрольної сепаратистам території України назад до Росії. Оскільки більшість сепаратистів, що мають відношення до MH17, були його підлеглими, ймовірно, він також був повністю обізнаний про постачання "Бука" з Росії. Він тісно співпрацював в середині липня 2014 року зі Пулатовим і Харченком, які обидва, ймовірно, забезпечували охорону "Бука" біля місця пуску.

"ГРУ ДНР" в 2014 році було військовою розвідувальною організацією в "Донецькій Народній Республіці". Її очолював Сергій "Хмурий" Дубинський.

Ця група координувала транспортування "Бука" по підконтрольній сепаратистам території 17 та 18 липня, а також забезпечувала безпеку "Бука" на місці пуску на південь від Сніжного. Можливо, ця організація також причетна до рішення про збиття MH17. Хоча формально "ГРУ ДНР" було незалежно від Росії, неодноразово стверджувалося, що насправді воно повністю або частково контролювалося російському ГРУ.

Сергій Дубинський, позивний "Хмурий"

Сергій Дубинський

Громадянство: Росія

Роль влітку 2014 р: глава "ГРУ ДНР", підлеглий Стрелкова. За офіційними заявами України, також співробітник російського ГРУ.

Зв'язок з MH17: Кілька перехоплених телефонних переговорів говорять про те, що саме Дубинський запросив поставку боєготовності установки "Бук", щоб захистити його сили на фронті на південь від Сніжного, і що 17 липня він особисто координував транспортування установки до місця пуску. Він також причетний до евакуації "Бука" назад в Росію після збиття MH17. Крім того, доведено, що Дубинський наказував своїм підлеглим здійснювати охорону "Бука" в районі місця пуску на південь від Сніжного, і що його група могла зіграти важливу роль у вирішенні збити MH17, припускаючи, що це був літак противника.

Олег Пулатов, позивні "Гюрза" і "Халіф"

Олег Пулатов

Громадянство: Росія Роль влітку 2014 р: глава 2-го відділу "ГРУ ДНР", підлеглий Сергія Дубинського

Зв'язок з MH17: Олег Пулатов - колишній підполковник Збройних сил Росії, раніше впізнали як людину під позивним "Гюрза", який згадується в одній з прослушок. Він був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного.

Леонід Харченко, позивний "Крот"

Леонід Харченко

Громадянство: Україна Роль влітку 2014 р: з 6 липня - командир "розвідувального батальйону Крота" у "2-му відділі ГРУ ДНР".

Зв'язок з MH17: Харченко, як з'ясувалося, причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску на південь від Сніжного. Можливо, він також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.

Едуард Гілазов, позивний "Рязань"

Едуард Гілазов

Громадянство: Росія Роль влітку 2014 р: командир 1-й розвідувальної роти "розвідувального батальйону Крота", підлеглий Харченка.

Зв'язок з MH17: Гілазєв був ідентифікований як командир сепаратистів, який після збиття привіз члена екіпажу "Бука", який відбився від колег, до свого командира Харченка. Можливо, він також брав участь в охороні "Бука" поруч з місцем пуску на південь від Сніжного.

Олег Шарпов, позивний "Змій"

Громадянство: Україна

Роль влітку 2014 р: командир взводу розвідувальної роти

Зв'язок з MH17: Шарпов був ідентифікований як сепаратист на ім'я Олег в перехопленій телефонній розмові з Леонідом "Кротом" Харченком. У цій розмові він запитує, як дістатися до місця на південь від Сніжного, звідки "Бук" запустив ракету, що збила MH17. Оскільки ця розмова мала місце більш ніж за дві години до збиття, вкрай імовірно, що Шарпов був присутній на місці пуску.

Група Безлера

Група Безлера називається так по імені Ігоря Безлера (позивний "Біс"), колишнього офіцера Збройних сил Росії, який, за даними СБУ, служив в ГРУ Росії під час конфлікту на сході України. Влітку 2014 року група Безлера контролювала місто Горлівку і прилеглі райони. Зі збитим MH17 групу Безлера пов'язують дві перехоплених телефонних розмови за участю Безлера.

Ігор Безлер, позивний "Біс"

Ігор Безлер

Громадянство: Росія

Роль влітку 2014 р: командир групи Безлера, за українськими заявами - співробітник російського ГРУ.

Зв'язок з MH17: Безлер присутній на перехопленні телефонної розмови з його підлеглим Стельмахом, який інформує його, що до Безлеру летить "пташка". Безлер дає своєму підлеглому вказівку передати це повідомлення "наверх", тим самим, можливо, посприявши помилковій ідентифікації MH17 як військового літака. Голос Безлера також чути на прослуховуванні, де він доповідає про збиття літака людині, яку СБУ ідентифікувала як агента ГРУ Василя Гераніна.

Сергій Поваляєв, позивний "Боцман"

Сергій Поваляєв

Громадянство: Росія

Роль влітку 2014 р: заступник командира групи Безлера, можливо - офіцер російського Спецназа ГРУ.

Зв'язок з MH17: В перехопленій телефонній розмові Сергія Дубинського з "Боцманом", який мав місце незабаром після збиття MH17, Дубинський повідомляє "Боцману", що вранці він отримав "Бук-М" і що вони тільки що збили "Сушку" (ймовірно, він має на увазі український штурмовик Су-25). Крім того, що "Боцман" був заступником Безлера, прямий зв'язок "Боцмана" зі збитим MH17 не простежується.

Валерій Стельмах, позивні "Найманець" і "Батя"

Валерій Стельмах

Роль влітку 2014 р: комендант Дзержинська до 21 липня 2014 р., підлеглий Безлера.

Зв'язок з MH17: Стельмах був ідентифікований як особа з позивним "Найманець", який повідомив про MH17 як про військовий літак Безлер за кілька хвилин до збиття. Безлер також дав йому вказівку повідомити про це "наверх", що може говорити про те, що Стельмах передав це повідомлення "ГРУ ДНР" або іншій організації/особі, які контактували з екіпажем "Бука". Можливо, це повідомлення дійшло до екіпажу "Бука" незадовго до збиття MH17.

Ігор Українець, позивний "Мінер"

Ігор Українець

Громадянство: Україна Роль влітку 2014 р .: підлеглий Безлера, командир піхотного загону, відомого як "група Мінера".

Зв'язок з MH17: Українець був ідентифікований як командир "групи Мінера", яку згадує Безлер в одному з перехоплених переговорів у зв'язку зі збитим MH17. Хоча журналістам вдалося підтвердити, що Українець на той момент був підлеглим Безлера, вони не виявили свідчень на користь причетності Українця до збитого MH17. Вивчаються можливі пояснення того, чому Безлер згадав його в зв'язку зі збитим літаком.

Батальйон "Восток"

Батальйон (згодом - бригада) "Восток" був однією з найбільших угруповань сепаратистів влітку 2014 року і базувався в Донецьку. Його очолював Олександр Ходаковський, перебіжчик з підрозділу спецназу СБУ "Альфа". Перехоплені телефонні переговори свідчать про те, що батальйон допомагав забезпечити транспортування установки "Бук". Є також свідчення про те, що керівництво підрозділу також заздалегідь знало про прибуття "Бука" з Росії.

Олександр Ходаковський, позивний "Скіф"

Олександр Ходаковський

Громадянство: Україна Роль: командир батальйону "Восток", до 16 липня 2014 року - "міністр державної безпеки ДНР".

Зв'язок з MH17: Ходаковський допоміг забезпечити транспортування установки "Бук", яка прибула в Донецьк, оскільки, судячи з підслухачок, його заступник Олександр Семенов допомагав координувати транспортування по Донецьку. Після збиття MH17 Ходаковський визнав в інтерв'ю Reuters, що заздалегідь знав про "Бук", проте згодом заперечував ці слова і стверджував, що їх вирвали з контексту. Прослушки СБУ також свідчать про те, що він деякий час намагався заховати "чорні ящики" MH17 від ОБСЄ та інших за завданням Москви, що він згодом також заперечував.

Олександр Семенов, позивний "(Сан) Санич"

Олександр Семенов

Роль: заступник командира батальйону "Схід", "заступник прем'єр-міністра ДНР по економіці", підлеглий Ходаковського.

Зв'язок з MH17: перехоплення телефонних переговорів свідчать про те, що Семенов допомагав забезпечити транспортування "Бука" в Донецьку, діючи узгоджено з Сергієм Дубинським. Напередодні збиття Дубинський розповів Семенову, що сподівається отримати зенітну установку для операцій на фронті під Мариновкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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