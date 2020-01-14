Катастрофа літака МАУ: у РНБО заявили про хитрий прийом українських дипломатів

Заява посольства України в Ірані про те, що літак МАУ нібито зазнав аварії через технічні причини, було санкціоноване українською владою.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов. За його словами, дипломати навмисне пішли на цей ризик.

"Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам в Тегерані, які діяли професійно і якісно", – сказав він.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

За його словами, деяким членам української команди довелося взяти на себе "репутаційні ризики".

"Важко переоцінити для України професійні дії тих, хто працював в оперативному штабі, і 45 українських експертів, які вилетіли в Тегеран і максимально швидко отримали докази враження літака зенітною ракетою. Дії нашої комісії заслуговують високого визнання", – додав Данилов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данилов заявив, що під час розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані українські експерти розглядали сім можливих версій події.

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