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8 січня • оновлено в 12:58
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Катастрофа літака МАУ в Ірані: з'явилася перша реакція Boeing

7.8т
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Авіакомпанія Boeing, літак виробництва якої рейсом Тегеран – Київ розбився вранці 8 січня, вперше прокоментувала трагедію.

Повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Boeing у Twitter. У ньому наголошується, що наразі триває збір детальної інформації щодо того, що трапилося.

"Ми обізнані з повідомленнями ЗМІ з Ірану, і ми збираємо більше інформації", – йдеться у заяві компанії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Тег
Boeing
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