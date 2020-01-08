Катастрофа літака МАУ в Ірані: з'явилася перша реакція Boeing

Авіакомпанія Boeing, літак виробництва якої рейсом Тегеран – Київ розбився вранці 8 січня, вперше прокоментувала трагедію.

Повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Boeing у Twitter. У ньому наголошується, що наразі триває збір детальної інформації щодо того, що трапилося.

"Ми обізнані з повідомленнями ЗМІ з Ірану, і ми збираємо більше інформації", – йдеться у заяві компанії.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information. – The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

про падіння літака поблизу аеропорту Тегерана стало відомо вранці. О 5:44 він припинив подавати сигнали.

Згідно з однією з неофіційних версій, український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану.

На борту літака, що впав, перебувало 11 українців. Іншими пасажирами були іноземні громадяни.

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