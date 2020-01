Катастрофа літака МАУ в Ірані: з'явилася перша реакція Boeing

Авіакомпанія Boeing, літак виробництва якої рейсом Тегеран – Київ розбився вранці 8 січня, вперше прокоментувала трагедію.

Повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Boeing у Twitter. У ньому наголошується, що наразі триває збір детальної інформації щодо того, що трапилося.

"Ми обізнані з повідомленнями ЗМІ з Ірану, і ми збираємо більше інформації", – йдеться у заяві компанії.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information.