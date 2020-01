Катастрофа літака МАУ в Ірані: редактор Bild знайшов докази ракетної атаки

Політичний редактор Bild (Німеччина) Юліан Репке вважає, що найбільш імовірною причиною аварії українського Boeing 737-800 МАУ в Тегерані є влучання в нього ракетою.

Такими висновками він поділився у своєму Twitter. За словами Репке, на користь цієї версії свідчить різкий поворот літака вправо перед катастрофою.

"Я б радше сказав, що це був поворот праворуч, коли його вдарили. Все інше було фізикою та фатумом. Відео та переривання зв'язку свідчать, що пілоти більше не контролювали ситуацію, адже на борту вирувала пожежа", – написав Репке.

Авіакатастрофа в Ірані

Місце падіння літака МАУ Twitter Юліана Репке

Крім того, журналіст зазначив, що йому вдалося встановити точне місце падіння лайнера на картах. Вивчивши відеозаписи свідків і свої координати, він визначив, що літак рухався ще приблизно 20 км після втрати зв'язку з диспетчерами. За версією Репке, екіпаж не сигналізував про лихо на борту саме через раптовість катастрофи.

"Технічна помилка" стає все менш ймовірною. Атака протиракетної оборони Ірану більш імовірна", – пудсумував німецький журналіст.

Місце авіакатастрофи в Ірані Twitter Юліана Ріпці

This also means, the eyewitness video ( https://t.co/Jw7qECh4uN ), filmed from Ferdosiye, got inverted during the upload (happens with some phones).

"Technical error" becomes less and less likely. Iranian air defence missile accident more certain. pic.twitter.com/j6H5e76uqd - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 8, 2020

I would rather say, it was in a right-turn when it got hit.

Everything else was physics and destiny ...

Video and interruption of communication indicates, pilots had no control after the hit anymore as fires were raging on board = (... - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 8, 2020

Um, it was in the news ?!

Iran and UIA say, there was no communication after the incident.

No distress call and no emergency squawking, both indicating a sudden catastrophic event on board without pilots 'ability to react to it in any way. - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 8, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

першим версію про те, що український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану, висунуло йорданське ЗМІ Al Hadath.

Пізніше про розгляд такої версії заявив і секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, може йтися про зенітну ракету російського ЗРК "Тор".

Також розглядаються ще три ключові версії: зіткнення з БПЛА, несправність двигуна й теракт на борту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!