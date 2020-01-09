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9 січня • оновлено в 13:17
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Катастрофа літака МАУ в Ірані: редактор Bild знайшов докази ракетної атаки

8.2т
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Політичний редактор Bild (Німеччина) Юліан Репке вважає, що найбільш імовірною причиною аварії українського Boeing 737-800 МАУ в Тегерані є влучання в нього ракетою.

Такими висновками він поділився у своєму Twitter. За словами Репке, на користь цієї версії свідчить різкий поворот літака вправо перед катастрофою.

"Я б радше сказав, що це був поворот праворуч, коли його вдарили. Все інше було фізикою та фатумом. Відео та переривання зв'язку свідчать, що пілоти більше не контролювали ситуацію, адже на борту вирувала пожежа", – написав Репке.

Авіакатастрофа в Ірані

Авіакатастрофа в Ірані

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Місце падіння літака МАУ

Місце падіння літака МАУ

Twitter Юліана Репке

Крім того, журналіст зазначив, що йому вдалося встановити точне місце падіння лайнера на картах. Вивчивши відеозаписи свідків і свої координати, він визначив, що літак рухався ще приблизно 20 км після втрати зв'язку з диспетчерами. За версією Репке, екіпаж не сигналізував про лихо на борту саме через раптовість катастрофи.

"Технічна помилка" стає все менш ймовірною. Атака протиракетної оборони Ірану більш імовірна", – пудсумував німецький журналіст.

Місце авіакатастрофи в Ірані

Місце авіакатастрофи в Ірані

Twitter Юліана Ріпці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • першим версію про те, що український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану, висунуло йорданське ЗМІ Al Hadath.

  • Пізніше про розгляд такої версії заявив і секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, може йтися про зенітну ракету російського ЗРК "Тор".

  • Також розглядаються ще три ключові версії: зіткнення з БПЛА, несправність двигуна й теракт на борту.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А вот и любитель крепких бородатых мужчин Джихади Джулиан подъехал.
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