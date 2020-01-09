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9 січня • оновлено в 23:54
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Катастрофа літака МАУ: у Рябошапки розвінчали фейк про останній дзвінок

3.1т
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Інформація про дзвінок члена екіпажу Boeing 737 своїм родичам у момент падіння літака МАУ в Ірані не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, зазначивши, що такий фейк активно розганяється в соціальних мережах.

"Так, 8 січня в мережі інтернет була поширена інформація про те, що один із членів екіпажу літака рейсу PS 752 Тегеран-Київ зробив дзвінок до своєї матері і сказав про те, що літак падає в зв'язку з обстрілом. Ця інформація не відповідає дійсності, як показали результати проведених слідчих дій", – відзначається в повідомленні.

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Катастрофа літака МАУ

Катастрофа літака МАУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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