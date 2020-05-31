Іран вирішив не передавати Україні "чорні скриньки" збитого літака МАУ

"Чорні скриньки", які фіксували події на борту збитого іранськими ракетами літака МАУ, не передаватимуть Україні.
Таке рішення ухвалила влада Ірану, повідомило іранське видання ISNA. Бортові самописці, ймовірно, відправлять експертам до Франції.
Іран може не передати Україні "чорні скриньки" літака МАУ
Колаж
При цьому іранський уряд заявив, що на такий крок може піти через затримку української сторони.
"У відповідь на затримку української сторони з відповіддю на пропозицію Ірану щодо "чорних скриньок" українського літака, а також уточнення подальших кроків у цій ситуації, прийняли рішення відправити "чорну скриньку" літака в іншу країну", – йдеться в повідомленні.
При цьому, за інформацією ЄП, дані про "затримку відповіді України" не відповідають дійсності.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати до суду за збитий Boeing МАУ.
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