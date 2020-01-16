Катастрофа Boeing: у Раді розповіли про роль розвідки НАТО

Членкиня Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук заявила, що тісніша співпраця з розвідкою НАТО дозволила б Україні не будувати теорії щодо причин катастрофи літака Boeing 737, а мати достовірну інформацію вже невдовзі після трагедії.

"Україна могла б раніше дізнатися причину катастрофи", – сказала вона в коментарі OBOZREVATEL.

"Ми чули, як Канада, Великобританія заявляли про те, що у них є дані розвідки, якими вони оперують. А ми, на жаль, їх не мали", – констатувала нардепка.

НАТО знав про причини катастрофи Boeing раніше за Україну

У цьому контексті вона зазначила, що частково брак в України розвідувальної інформації про близькосхідний регіон виправданий. "У нас проблема з Російською Федерацією, і ми зосереджені на ситуації, яка склалася на нашій території", – зазначила вона.

Водночас у контексті заяви віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про те, що Україна подала заявку на участь у партнерстві розширених можливостей з НАТО, нардепка наголосила: "Рівень взаємодії з НАТО в частині розвідки і обміну даними є дуже низьким".

"У попередні роки ми не змогли домогтися програми розширених можливостей, яка включала саме такі аспекти", – зауважила вона.

На думку Верещук, "обмін даними саме з НАТО, який має величезні можливості, важливий у глобалізованому світі, де триває війна з тероризмом, із проявами екстремізму".

Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Кулеба заявив, що Україна узгодила дії з впровадження нового підходу НАТО "Один партнер – одна програма". Про це чиновник сказав на зустрічі із заступником генсека НАТО з операцій Джоном Манзо у штаб-квартирі НАТО.

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