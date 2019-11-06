"Кат" МН17 Цемах зібрався до ЄСПЛ із позовом проти України

Ключовий фігурант справи про катастрофу МН17, терорист "ДНР" Володимир Цемах має намір подати позов проти України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Захищати його інтереси там буде відомий російський адвокат Анатолій Кучерена. Про це розповів сам правозахисник у коментарі пропагандистському телеканалу НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Володимир звертається до мене і просить стати його захисником, оскільки він опинився у дуже складній життєвій ситуації. Він у своєму листі написав, як із нього знущалися, як його били, як його викрали у Сніжному, де він живе, "ДНР", як його відвезли до Києва. Жахливо там! Які уколи йому кололи", – озвучив брехливі скарги військового злочинця Кучерена.

Володимир Цемах ВВС

Він також зазначив, що Цемах нібито не може приїхати в Росію, оскільки його розшукує Україна і Нідерланди, і пообіцяв надати терористу необхідну підтримку у Страсбурзі, де знаходиться ЄСПЛ.

"Зараз робота вже ведеться, ми готуємо текст скарги. Постараюся зробити все, щоб Страсбурзький суд прийняв скаргу і розглянув ті проблеми, з якими він зіткнувся", – сказав російський адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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