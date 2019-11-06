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6 листопада • оновлено в 14:58
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/ Розслідування

"Кат" МН17 Цемах зібрався до ЄСПЛ із позовом проти України

3.4т Читати матеріал російською

Ключовий фігурант справи про катастрофу МН17, терорист "ДНР" Володимир Цемах має намір подати позов проти України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Захищати його інтереси там буде відомий російський адвокат Анатолій Кучерена. Про це розповів сам правозахисник у коментарі пропагандистському телеканалу НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Володимир звертається до мене і просить стати його захисником, оскільки він опинився у дуже складній життєвій ситуації. Він у своєму листі написав, як із нього знущалися, як його били, як його викрали у Сніжному, де він живе, "ДНР", як його відвезли до Києва. Жахливо там! Які уколи йому кололи", – озвучив брехливі скарги військового злочинця Кучерена.

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Володимир Цемах

Володимир Цемах

ВВС

Він також зазначив, що Цемах нібито не може приїхати в Росію, оскільки його розшукує Україна і Нідерланди, і пообіцяв надати терористу необхідну підтримку у Страсбурзі, де знаходиться ЄСПЛ.

"Зараз робота вже ведеться, ми готуємо текст скарги. Постараюся зробити все, щоб Страсбурзький суд прийняв скаргу і розглянув ті проблеми, з якими він зіткнувся", – сказав російський адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Цемах
Місце
Росія
Теги
Європейський суд з прав людини терористи "ДНР"
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Ну пипец вам сейчас свидомые.... Это- ЗРАДИЩЕ.... На весь мир будет известно :- как вы выбиваете показание, какие методы вашей "работы"....
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Chuma Michael
Chuma Michael
воняє цапами в коментах
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Chuma Michael, не просто воняє - смердить!!!
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васильевич василий
васильевич василий
То что он выиграет у Окраины - сто процентов
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