"Кат" МН17 Цемах зібрався до ЄСПЛ із позовом проти України

Ключовий фігурант справи про катастрофу МН17, терорист "ДНР" Володимир Цемах має намір подати позов проти України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Захищати його інтереси там буде відомий російський адвокат Анатолій Кучерена. Про це розповів сам правозахисник у коментарі пропагандистському телеканалу НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Володимир звертається до мене і просить стати його захисником, оскільки він опинився у дуже складній життєвій ситуації. Він у своєму листі написав, як із нього знущалися, як його били, як його викрали у Сніжному, де він живе, "ДНР", як його відвезли до Києва. Жахливо там! Які уколи йому кололи", – озвучив брехливі скарги військового злочинця Кучерена.
Володимир Цемах
ВВС
Він також зазначив, що Цемах нібито не може приїхати в Росію, оскільки його розшукує Україна і Нідерланди, і пообіцяв надати терористу необхідну підтримку у Страсбурзі, де знаходиться ЄСПЛ.
"Зараз робота вже ведеться, ми готуємо текст скарги. Постараюся зробити все, щоб Страсбурзький суд прийняв скаргу і розглянув ті проблеми, з якими він зіткнувся", – сказав російський адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доправлений до Києва Цемах був заарештований рішенням суду.
У мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.
3 вересня Київська апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
Водночас слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, зазначивши, що вони їдуть додому.
Статус Цемаха у справі про катастрофу МН17 змінили зі свідка на підозрюваного.
Нідерланди звернулися до Росії з проханням розшукати Цемаха.
Пізніше Цемах розповів у інтерв'ю колишньому головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському про "викрадення" і катастрофу МН17.
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