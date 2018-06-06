"Україна здійснила прорив!" БОєць Нацгвардії розповів про життя ЗСУ на Донбасі

У порівнянні з 2014 роком у питанні забезпечення армії Україна здійснила величезний прорив. Але деякі проблеми і не закриті потреби у бійців залишаються досі.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив боєць батальйону імені Кульчицького Сергій Ткаченко.

"У плані тиловому Україна зробила великий прорив. В Нацгвардії - так точно. У ЗСУ начебто теж. З проблем - тільки жалюгідна досить ситуація із забезпеченням технікою. Хоча з приладами ситуація більш-менш. Звичайно, немає межі досконалості і завжди хочеться більше і краще - але для нинішнього моменту і нинішніх завдань нам вистачає. А техніки реально мало. І не завжди те, що є, підходить для задач, які ми виконуємо або могли б виконувати", - зазначив боєць.

"У деяких моментах нові зразки техніки сирі, їх треба допрацьовувати. Хоча це так завжди з новою технікою, тому що в теорії - це одне, а на практиці завжди виходить трохи інакше", - додає він.

За словами Ткаченка, оцінити масштаби прориву у забезпеченні армії у повному обсязі можуть тільки ті, хто встиг повоювати в перших хвилях мобілізації.

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"До нас зараз чимало нових бійців прийшло, вони не пам'ятають, що таке 2014 рік, коли бронежилет передавався тому, хто на пост заходить, бо на всіх не вистачало. І каска одна на двох була. А сухпай тоді взагалі їсти не можна було. Зараз не служба, а курорт, якщо порівнювати з початком війни. За всіма параметрами", - згадує Ткаченко.

Проблеми на початку війни були не тільки з обмундируванням, але навіть з водою і продуктами.

"Якщо ти потрапляв у місце, де була електрика - тобі пощастило. Якщо ти міг хоча б зрідка урізноманітнити свій раціон - тобі пощастило. Ми на Карачуні три тижні їли тільки кільку в томаті. Вранці і ввечері. Вдень не їли, заощаджували - її теж небагато було... Після того дивитися на неї не можу!.. А як воду збирали дощову? Тому що не було води. Ми від цього найбільше страждали", - розповів боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командир батальйону імені Кульчицького розповів про те, хто врятував Донбас від перетворення на анклав Росії.