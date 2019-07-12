"Караван-300" і металобрухт: ЗСУ блискуче знищили артилерію терористів

В районі селища Водяне на Донбасі один із підрозділів ЗСУ провів успішну тактичну операцію з виявлення артилерійської групи окупантів і завдав по ній потужного удару.

Відео розгрому терористів потрапило на відео. Ним поділився на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Дмитро Мюллер (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Розгром артилерії терористів Скріншот відео

"В ході скоординованої роботи було знищено одну САУ 2С1 "Гвоздика", пошкоджено кілька одиниць бойової техніки і не найрозумніших "організмів". Результат: "Караван-300" іде на Схід, залишивши за собою купи вигорілого металобрухту", – написав захисник України.

У коментарях під постом Мюллер уточнив, що ймовірно ЗСУ вдалося знищити ту саму вогневу групу бойовиків, яка намагалася спалити Водяне і била по місцях, де є тільки мирне населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сили ООС чітким ударом знищили позиції проросійських терористів у районі хутора Вільне Луганської області. Спецоперація була проведена бойовою розвідувальною групою К-2 з 54-ї механізованої бригади.

Перед цим Збройні сили України помстилися терористам "ДНР" за вбивство медиків і знищили кілька їхніх позицій.

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