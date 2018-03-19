"Його звали Мольфаром": у Карпатах згорів відомий знахар з дружиною

У селі Черетів на Івано-Франківщині в пожежі загинув місцевий знахар Микола Данилюк, який нібито зціляв людей приповідками.

Жінка згоріла заживо, чоловіка вдалося витягти з хати на вулицю, але він помер, не дочекавшись швидкої допомоги, пише Kurs.

Знахар ображався, коли його називали мольфаром.

"Мольфари - це злі люди. Я рятую людей від мольфарів. Мольфари працюють "на дві руки". Вони часто звертаються до диявола. Я християнин. Я молюся до Матері Божої кожен день. Я щоб врятувати людину звертаюся до Бога. А мольфари? Вони роблять за гроші. А я гроші не беру, мені не можна брати гроші", - розповідав Данилюк, пише "Репортер" .

За даними ЗМІ, свої ритуали він проводив далеко в горах біля колодязя, в який стікала вода з семи різних потоків, і стверджував, що вода з кожного джерела має різний смак.

"Я рятую людей від корчу, від відпусти, коли чоловік відбивається від хати, від омрази, коли людина має ненависть і зло до інших людей, від скуси, від страху, від кривотечі жінкам", - говорив Данилюк.

Він розповідав, що відчув у собі надсилу на початку сімдесятих років минулого століття, коли "жінка в білому, з золотими зірками на накидці" відвела його до того місця, де ще його предки "приповідали", і пояснила йому, що потрібно робити.

За словами представників ДержНС, в будинку була стара піч без димаря, дим з якої виходив прямо в дах. Крім того, обидва господаря любили випити і багато курили.

Як писав "Обозреватель", в Україні хочуть заборонити цілительство і знахарів.