''Його чекало пекло'': у Бердянській колонії по-звірячому познущалися над АТОшником

У Бердянській виправній колонії №77 ув'язнені поглумилися над 23-річним ветераном АТО Олександром.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook координатор "Медійной ініціатива за права людини" Ольга Решетилова. Вона закликала правоохоронні органи звернути увагу на ситуацію в колонії, де, за її словами, твориться "беззаконня".

"Бердянська виправна колонія №77 має мінімальний рівень безпеки. Тут знаходяться чоловіки, вперше скоїли злочин - незначний або середньої тяжкості. Середній вік ув'язнених від 18 до 27 років. Тобто "злодіїв в законі" там просто не може бути. Хоча ні, є один виняток. Незрозуміло з яких причин тут міститься якийсь Сергій Мірошниченко (поганяло "Полога"). Рецидивіст, це вже його третя ходка за вбивство", - сказано в повідомленні.

За словами засуджених, Полоса є правою рукою адміністрації, смотрящим і тим, хто перетворює життя в' язнів в пекло. Саме на нього вказує Олександр, засуджений АТОшник, як на свого насильника.

"Колишній АТОшник, 23-річний Олександр потрапив в БВК-77, як вважають представники бердянської ветеранської організації "Легіон правди", несправедливо. Ще під час служби Саша разом з іншими військовослужбовцями затримали людину, яку вони вважали сепаратистом, і передали представникам контррозвідки. Далі сумлінно відслужив, отримав Орден "за мужність". Але, як виявилося, проти нього велося слідство за незаконне позбавлення волі. Олександра засудили до трьох років ув'язнення. у минулому році він був етапований до Бердянська, де його чекав пекло", - написала вона.

Правозахисниця додала, що Олександра п'ять разів згвалтував Полоса.

"Зараз хлопець уже вдома, після лікування в психдиспансері, але продовжує перебувати в дуже важкому психологічному стані. Історій, подібних історії Олександра, з 77 колонії у правозахисників вже зібралося чимало. Наприклад, історія Юрія Біляка, ексрадованого в Бердянськ з Росії 29 грудня 2018 року. Уже в перші дні перебування в колонії він дзвонив мамі і говорив, що йому потрібно 12 тис. грн або його вб'ють. Як з'ясується пізніше, це буденна практика в цій колонії, у кожного засудженого своя картка, на яку вимагають у родичів пристойні суми", - повідомила Решетилова.

Відзначається, що якщо хтось з ув'язнених або персоналу колонії ризикують розповідати про те, що там відбувається, вони потім потрапляють під ще більші репресії адміністрації.

"Так сталося і цього разу. Після того, як 2 лютого активістам вдалося зафіксувати сліди побоїв і свідчення в БВК-77, двох медпрацівників не допустили до роботи і намагаються звільнити, а всі ув'язнені раптом почали відмовлятися від своїх слів. Зате перевірка ДБР і прокуратури не виявила ніяких порушень в колонії", - підкреслила вона.

Решетилова також назвала прізвища причетних:

Чукін Максим Володимирович, начальник колонії.

Коротич Максим Валерійович, 1 заступник начальника.

Васильєв Микола Олександрович, прокурор Бердянська, кум Чукіна, очолював комісію з вивчення ситуації в колонії, яка не виявила порушень.

Керман Денис Юрійович, керівник Територіального управління ДБР в Мелітополі, колишній прокурор Бердянська, член комісії, яка не виявила порушень.

"Родичі ув'язнених і правозахисники вимагають провести перевірку фактів насильства в БВК-77 силами міжвідомчої комісії з Києва. До складу комісії включити представників незалежних громадських організацій. На час перевірки відсторонити від виконання обов'язків керівництво колонії. Не допускати до перевірки представників прокуратури і ДБР в Запорізькій області. Результати перевірки оголосити відкрито. Прохання до медіа приділити максимальну увагу цьому питанню. Застінок під дахом прокуратури повинен бути зруйнований", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого у виправній колонії №5 у Самарі (Росія) під час вечері відбулася масова бійка між ув'язненими.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!