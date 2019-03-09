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''Його чекало пекло'': у Бердянській колонії по-звірячому познущалися над АТОшником

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У Бердянській виправній колонії №77 ув'язнені поглумилися над 23-річним ветераном АТО Олександром.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook координатор "Медійной ініціатива за права людини" Ольга Решетилова. Вона закликала правоохоронні органи звернути увагу на ситуацію в колонії, де, за її словами, твориться "беззаконня".

"Бердянська виправна колонія №77 має мінімальний рівень безпеки. Тут знаходяться чоловіки, вперше скоїли злочин - незначний або середньої тяжкості. Середній вік ув'язнених від 18 до 27 років. Тобто "злодіїв в законі" там просто не може бути. Хоча ні, є один виняток. Незрозуміло з яких причин тут міститься якийсь Сергій Мірошниченко (поганяло "Полога"). Рецидивіст, це вже його третя ходка за вбивство", - сказано в повідомленні.

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За словами засуджених, Полоса є правою рукою адміністрації, смотрящим і тим, хто перетворює життя в' язнів в пекло. Саме на нього вказує Олександр, засуджений АТОшник, як на свого насильника.

"Колишній АТОшник, 23-річний Олександр потрапив в БВК-77, як вважають представники бердянської ветеранської організації "Легіон правди", несправедливо. Ще під час служби Саша разом з іншими військовослужбовцями затримали людину, яку вони вважали сепаратистом, і передали представникам контррозвідки. Далі сумлінно відслужив, отримав Орден "за мужність". Але, як виявилося, проти нього велося слідство за незаконне позбавлення волі. Олександра засудили до трьох років ув'язнення. у минулому році він був етапований до Бердянська, де його чекав пекло", - написала вона.

Правозахисниця додала, що Олександра п'ять разів згвалтував Полоса.

"Зараз хлопець уже вдома, після лікування в психдиспансері, але продовжує перебувати в дуже важкому психологічному стані. Історій, подібних історії Олександра, з 77 колонії у правозахисників вже зібралося чимало. Наприклад, історія Юрія Біляка, ексрадованого в Бердянськ з Росії 29 грудня 2018 року. Уже в перші дні перебування в колонії він дзвонив мамі і говорив, що йому потрібно 12 тис. грн або його вб'ють. Як з'ясується пізніше, це буденна практика в цій колонії, у кожного засудженого своя картка, на яку вимагають у родичів пристойні суми", - повідомила Решетилова.

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Відзначається, що якщо хтось з ув'язнених або персоналу колонії ризикують розповідати про те, що там відбувається, вони потім потрапляють під ще більші репресії адміністрації.

''Його чекало пекло'': у Бердянській колонії по-звірячому познущалися над АТОшником

"Так сталося і цього разу. Після того, як 2 лютого активістам вдалося зафіксувати сліди побоїв і свідчення в БВК-77, двох медпрацівників не допустили до роботи і намагаються звільнити, а всі ув'язнені раптом почали відмовлятися від своїх слів. Зате перевірка ДБР і прокуратури не виявила ніяких порушень в колонії", - підкреслила вона.

Решетилова також назвала прізвища причетних:

  • Чукін Максим Володимирович, начальник колонії.

  • Коротич Максим Валерійович, 1 заступник начальника.

  • Васильєв Микола Олександрович, прокурор Бердянська, кум Чукіна, очолював комісію з вивчення ситуації в колонії, яка не виявила порушень.

  • Керман Денис Юрійович, керівник Територіального управління ДБР в Мелітополі, колишній прокурор Бердянська, член комісії, яка не виявила порушень.

"Родичі ув'язнених і правозахисники вимагають провести перевірку фактів насильства в БВК-77 силами міжвідомчої комісії з Києва. До складу комісії включити представників незалежних громадських організацій. На час перевірки відсторонити від виконання обов'язків керівництво колонії. Не допускати до перевірки представників прокуратури і ДБР в Запорізькій області. Результати перевірки оголосити відкрито. Прохання до медіа приділити максимальну увагу цьому питанню. Застінок під дахом прокуратури повинен бути зруйнований", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого у виправній колонії №5 у Самарі (Росія) під час вечері відбулася масова бійка між ув'язненими.

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Особа
Ольга Решетилова
Місце
Україна
Теги
Ветерани війни на ДонбасіУкраїна
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Коментарі
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rauschensky felix
rauschensky felix
укроинский мир во всей красе. убиваешь женщин и детей на донбассе, чувствуешь себя героем, попадаешь в колонию, где из чубатого хероя делают мать-героиню. надеюсь и до других атошников дойдет: то что они творят совсем не героятсов.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
страной правит опг порошенко и оборотни в погонах и мантиях! я надеюсь Сакварелидзе возьмет это дело под свой контроль! опг порошенко на зону
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