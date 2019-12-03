"Очікують справжню революцію!" Відома волонтерка заявила про "зачистку" захисників України

Влада України зараз намагається підірвати довіру до учасників війни на Донбасі, військових і волонтерів, заявила акторка і волонтерка Алла Мартинюк.
"Є різні думки, чому йде така "зачистка". Різні справи: щодо Марченка, Грищенків, Звіробій... Але всі вони – наші захисники. І ці люди зараз відчувають себе покинутими і зрадженими", – розповіла Мартинюк у програмі "Гостре питання" на ObozTV.
Мартинюк не виключила, що мета такої дискредитації – змусити ветеранів АТО піти на "якісь активні кроки".
"Думаю, що в найближчому майбутньому може бути навіть справжня революція. Можливо, цього і чекають", – припустила вона.
На її думку, до такої революції можуть спеціально "підштовхувати". "Тому що так буде легше всіх нас закрити за гратами", – пояснила Мартинюк.
"Вже заарештовані п'ятеро моїх друзів: Дмитро Марченко, Сергій Почтаренко, Михайло Комарянський, Інна Грищенко, Влад Грищенко... Під домашнім арештом Ольга Капінус і Василь Саковець. Йдуть обшуки ДБР у Марусі (Звіробій. – Ред.)... Це просто жах", – обурилася вона.
Волонтерка назвала "абсурдом" те, що відбувається.
"До зали суду приходять справжні герої України, нагороджені орденом Богдана Хмельницького, щоб взяти (своїх побратимів. – Ред.) на поруки – а їх не чують. Це повна зневага до бойових офіцерів, до героїв нашої країни. Держава нас не чує", – констатувала Мартинюк.
В Україні не виключають нової революції
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Як писав OBOZREVATEL:
На початку листопада в Україні пройшла хвиля обшуків у добровольців. Інну Грищенко (позивний "Пума") та її чоловіка Владислава ("Буча") було заарештовано і поміщено під варту – їх підозрюють у замаху на прикарпатського бізнесмена.
Генерал-майора Дмитра Марченка і ще кількох співробітників ЗСУ (Почтаренка, Комарянського, Саковця і Капінус) заарештували за підозрою в закупівлі неякісних бронежилетів.
На захист Марченка виступили багато політичних та військових діячів, зокрема, бойовий генерал Михайло Забродський і глава С14 Євген Карась.
Волонтерка й учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій стала фігуранткою кримінального провадження "за заклики до вбивства людини і до повалення державної влади" – після скандального відео, яке Звіробій записала разом із нардепкою від партії "Європейська солідарність" Софією Фединою.
28 листопада слідчі ДБР прийшли до Звіробій з обшуками.
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