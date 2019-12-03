"Очікують справжню революцію!" Відома волонтерка заявила про "зачистку" захисників України

Влада України зараз намагається підірвати довіру до учасників війни на Донбасі, військових і волонтерів, заявила акторка і волонтерка Алла Мартинюк.

"Є різні думки, чому йде така "зачистка". Різні справи: щодо Марченка, Грищенків, Звіробій... Але всі вони – наші захисники. І ці люди зараз відчувають себе покинутими і зрадженими", – розповіла Мартинюк у програмі "Гостре питання" на ObozTV.

Мартинюк не виключила, що мета такої дискредитації – змусити ветеранів АТО піти на "якісь активні кроки".

"Думаю, що в найближчому майбутньому може бути навіть справжня революція. Можливо, цього і чекають", – припустила вона.

На її думку, до такої революції можуть спеціально "підштовхувати". "Тому що так буде легше всіх нас закрити за гратами", – пояснила Мартинюк.

"Вже заарештовані п'ятеро моїх друзів: Дмитро Марченко, Сергій Почтаренко, Михайло Комарянський, Інна Грищенко, Влад Грищенко... Під домашнім арештом Ольга Капінус і Василь Саковець. Йдуть обшуки ДБР у Марусі (Звіробій. – Ред.)... Це просто жах", – обурилася вона.

Волонтерка назвала "абсурдом" те, що відбувається.

"До зали суду приходять справжні герої України, нагороджені орденом Богдана Хмельницького, щоб взяти (своїх побратимів. – Ред.) на поруки – а їх не чують. Це повна зневага до бойових офіцерів, до героїв нашої країни. Держава нас не чує", – констатувала Мартинюк.

В Україні не виключають нової революції facebook.com/rok.org.ua

Як писав OBOZREVATEL:

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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