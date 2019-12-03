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3 грудня • оновлено в 20:29
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"Очікують справжню революцію!" Відома волонтерка заявила про "зачистку" захисників України

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Влада України зараз намагається підірвати довіру до учасників війни на Донбасі, військових і волонтерів, заявила акторка і волонтерка Алла Мартинюк.

"Є різні думки, чому йде така "зачистка". Різні справи: щодо Марченка, Грищенків, Звіробій... Але всі вони – наші захисники. І ці люди зараз відчувають себе покинутими і зрадженими", – розповіла Мартинюк у програмі "Гостре питання" на ObozTV.

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Мартинюк не виключила, що мета такої дискредитації – змусити ветеранів АТО піти на "якісь активні кроки".

"Думаю, що в найближчому майбутньому може бути навіть справжня революція. Можливо, цього і чекають", – припустила вона.

На її думку, до такої революції можуть спеціально "підштовхувати". "Тому що так буде легше всіх нас закрити за гратами", – пояснила Мартинюк.

"Вже заарештовані п'ятеро моїх друзів: Дмитро Марченко, Сергій Почтаренко, Михайло Комарянський, Інна Грищенко, Влад Грищенко... Під домашнім арештом Ольга Капінус і Василь Саковець. Йдуть обшуки ДБР у Марусі (Звіробій. – Ред.)... Це просто жах", – обурилася вона.

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Волонтерка назвала "абсурдом" те, що відбувається.

"До зали суду приходять справжні герої України, нагороджені орденом Богдана Хмельницького, щоб взяти (своїх побратимів. – Ред.) на поруки – а їх не чують. Це повна зневага до бойових офіцерів, до героїв нашої країни. Держава нас не чує", – констатувала Мартинюк.

В Україні не виключають нової революції

В Україні не виключають нової революції

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Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Алла Мартинюк
Місце
Україна
Теги
Ветерани війни на Донбасі АТО ООС волонтерство
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Мир Миру
Мир Миру
Діюча влада помиляється в питанні невизнання патріотизму волонтерів та воїнів АТО/ООС . Треба припинити цькування і провокації захисників України. Навпаки, саме вони потребують соціального захисту і реабілітації, бо це не просто громадяни України у "скрутному економічному становищі", а ще й етнічні Українці, що горді цим.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вон ребенка трехлетнего ее герои завалили
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Можно подумать никто не знает как волонтеры от туда возили ценности и оружие)почему то солдат ВСУ никто не ловит по тому что их то совесть чиста
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