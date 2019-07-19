"Із сумом згадують Україну": в Криму поскаржилися на життя при РФ

Через "реформу" освіти в Криму, яку проводить окупаційна російська "влада", рівень навантаження на викладачів виріс, а їх зарплата катастрофічно знизилася.

"Таке відчуття, що чиновники таким чином знайшли спосіб позбутися від "зайвих ротів" у сфері", – заявила кримська блогер у матеріалі для "Радіо Свобода".

Вона зазначає, що виші та школи анексованого півострова активно переводять на подушне фінансування, що знищує шлях до якісного надання державних освітніх послуг.

Ілюстрація. Крим

Крім того, в кримських вишах активно скорочують штат. Так, більшості викладачів Кримського федерального університету, у яких закінчилися контракти цього літа, їх не продовжують (це близько 30-40% викладачів навчального закладу).

У невеликих сільських школах у результаті "реформ" один педагог буде змушений вести кілька різних предметів, що негативно позначиться на рівні знань учнів.

"Дуже багато кримських вчителів та викладачів із тугою згадують українські часи... Навіть прихильники Кримнашу прикусили язики, усвідомивши, що принесла півострову рідна гавань", – підсумувала блогер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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