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"Із сумом згадують Україну": в Криму поскаржилися на життя при РФ

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Через "реформу" освіти в Криму, яку проводить окупаційна російська "влада", рівень навантаження на викладачів виріс, а їх зарплата катастрофічно знизилася.

"Таке відчуття, що чиновники таким чином знайшли спосіб позбутися від "зайвих ротів" у сфері", – заявила кримська блогер у матеріалі для "Радіо Свобода".

Вона зазначає, що виші та школи анексованого півострова активно переводять на подушне фінансування, що знищує шлях до якісного надання державних освітніх послуг.

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Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

Крім того, в кримських вишах активно скорочують штат. Так, більшості викладачів Кримського федерального університету, у яких закінчилися контракти цього літа, їх не продовжують (це близько 30-40% викладачів навчального закладу).

У невеликих сільських школах у результаті "реформ" один педагог буде змушений вести кілька різних предметів, що негативно позначиться на рівні знань учнів.

"Дуже багато кримських вчителів та викладачів із тугою згадують українські часи... Навіть прихильники Кримнашу прикусили язики, усвідомивши, що принесла півострову рідна гавань", – підсумувала блогер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
освіта Новини Криму Росія
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Исаев Максим
Исаев Максим
Угу. В устах блоХера из самой нищей страны Европы это звучит, мягко говоря, не слишком убедительно!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Угу, так хотят быть громадянами самой нищей в Европе страны-попрошайки, что у них аж дух захватывает!
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Ахаха, кто жил в Xoxляндии, тот в цирке не смеётся!!!
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