"Істерика й конвульсії": Сурков відкрито зустрівся з ватажком "ДНР". Фотофакт

Помічник президента РФ Владислав Сурков, якого називають куратором окупованого Донбасу, відвідав 20 травня в Ростові-на-Дону турнір зі змішаних єдиноборств (ММА), який організований за сприяння ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Як повідомляють сепаратистські видання, на змаганнях Сурков сів поруч із Пушиліним, вони "довірливо розмовляли".

Пушилін і Сурков ДАН

У мережі вже прокоментували цю відкриту зустріч.

"Згадайте минулі приїзди Суркова: тихо, таємно, без показухи. Вчора перекрили весь бульвар Пушкіна. ПАПА і на ММА з Пушиліним обличчям торганув, і тут маякує, щоб всі знали. Що це, якщо не істерика і конвульсії? Підгоряє. В інформаційному полі багато Бабича. Сурков хоче показати, що він ще не списаний. Але чи так це?" — зазначили в телеграм-каналі "Народна правда-Донбас".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня російський проект WarGonzo, який підтримує бойовиків на Донбасі, з посиланням на джерело в Адміністрації президента РФ підтвердили, що Сурков продовжує курирувати терористичні "ДНР" і "ЛНР".

Раніше ходили чутки, що Сурков, найімовірніше, покинув пост головного куратора невизнаних "Л/ДНР", і його місце знову запропонували відкликаному послу в Білорусі Михайлу Бабичу.

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