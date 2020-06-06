Іран "майже завершив" розслідування катастрофи з українським Boeing 737 під Тегераном 8 січня 2020 року.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ держави Мохсен Бахарванд, передає alarabiya.net.

На думку представників Ірану, "чорні ящики" не містять будь-якої "важливої" інформації.

"Розслідування майже завершено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося", – сказав дипломат.

При цьому він заявив, що перед тим, як передати "чорні ящики" третій стороні, Іран повинен переконатися, що вони "не будуть експлуатуватися".

Іран заявив, що майже завершив розслідування щодо літака МАУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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