Іран "майже завершив" розслідування катастрофи з українським Boeing 737 під Тегераном 8 січня 2020 року.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ держави Мохсен Бахарванд, передає alarabiya.net.
На думку представників Ірану, "чорні ящики" не містять будь-якої "важливої" інформації.
"Розслідування майже завершено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося", – сказав дипломат.
При цьому він заявив, що перед тим, як передати "чорні ящики" третій стороні, Іран повинен переконатися, що вони "не будуть експлуатуватися".
Іран заявив, що майже завершив розслідування щодо літака МАУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім припустили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати до суду за збитий Boeing МАУ.
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