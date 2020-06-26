Іран погодився відправити "чорні скриньки" МАУ на розшифрування до Франції
Іран погодився відправити "чорні скриньки" МАУ на розшифрування до Франції. колаж
Іран погодився передати "чорні скриньки" збитого над Тегераном українського літака МАУ для розшифрування до Франції.
Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив на своїй сторінці у Facebook 26 червня. За його словами, це стало результатом наполегливого тиску України на Іран.
"Щойно на Раді ІКАО представники Ірану погодились передати у Францію для розшифровки бортові самописці літака Українських авіаліній рейсу PS752. Це стало можливим завдяки послідовному тиску українського уряду і їхніх колег з інших країн. Оскільки у березні ми вже чули схожу обіцянку від Ірану, ставимось до сьогоднішньої заяви зі стриманим оптимізмом", – заявив Єнін.
Посадовець наголосив, що фахове розшифрування чорних скриньок, яке може зробити Франція, за участі найкращих експертів з України та інших країн, – необхідний крок до завершення технічного розслідування збиття українського літака в небі над Тегераном відповідно до вимог Чиказької конвенції.
"Це малий, але важливий крок, який наближає передусім сім‘ї загиблих і всю Україну до встановлення правди про катастрофу та справедливості. Ми продовжимо свою роботу над встановленням справедливості та притягненням до відповідальності всіх причетних", – додав він.
Facebook / Eugene Enin
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не заперечили ймовірність, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій організації цивільної авіації країни Хасан Резайфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.
Але потім у Тегерані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих у катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того, щоб назавжди закрити питання про розслідування.
Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджені жодними документами.
У червні 2020 року Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", але пізніше назвав умови для їхнього передання Україні.
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Тегеран не виконає взяті на себе зобов'язання, то Україні доведеться звернутися до міжнародних судів.