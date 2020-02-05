Головна Новини
7 лютого • оновлено в 08:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Іран дав задню в розслідуванні катастрофи літака МАУ

12.4т
Читати матеріал російською

Іран має намір продовжити співпрацю з іншими країнами в розслідуванні збиття його ракетами українського літака Boeing у Тегерані. Але водночас закликає їх не допускати витоків інформації у справі.

Таку заяву Організації цивільної авіації Ірану розповсюдило агентство IRNA. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (також відомої як Чиказька конвенція), громадську думку слід залучати не шляхом витоку цих результатів, а шляхом пошуку причин повітряної катастрофи, щоб уникнути її повторення. Отже, єдиною стороною, яка має право оприлюднити інформацію про катастрофу, є сторона, відповідальна за її вивчення", – йдеться в заяві.

Іран хоче продовжити співпрацю в розслідуванні катастрофи літака МАУ

Іран хоче продовжити співпрацю в розслідуванні катастрофи літака МАУ

Також в організації зазначили, що продовжать розгляд тих чи інших аспектів катастрофи українського літака в рамках міжнародних і національних норм.

"І продовжимо співпрацю з країнами, які беруть участь у цьому. Водночас Іран очікує, що всі сторони будуть уникати політизації катастрофи й створення перешкод для технічного й експертного процесу", – додали ОЦА Ірану.

Крім цього, іранці зачепили й інцидент із оприлюдненням аудіозапису, який разом із іншими документами вони передали представнику України в рамках звичайної робочої процедури.

"Звуковий файл не був монополізований, оскільки інші рейси, які були на зв'язку з диспетчерською вежею, чули його одночасно. Отже, будь-який витік даних, наприклад, запису, який був предметом розслідування, суперечить правилам розслідування повітряних катастроф", – підкреслили в організації.

До того ж там стверджують, що їх не попереджали про запуски ракет в авіапростір над Тегераном перед збиванням українського літака. І додали, що зібрали й проаналізували всі розмови пілотів і диспетчерів, які відбулися в день катастрофи літака МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
МАУ розбився літак розслідування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
57
18
Смішно
6
Цікаво
24
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги