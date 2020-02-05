Іран дав задню в розслідуванні катастрофи літака МАУ

Іран має намір продовжити співпрацю з іншими країнами в розслідуванні збиття його ракетами українського літака Boeing у Тегерані. Але водночас закликає їх не допускати витоків інформації у справі.

Таку заяву Організації цивільної авіації Ірану розповсюдило агентство IRNA. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (також відомої як Чиказька конвенція), громадську думку слід залучати не шляхом витоку цих результатів, а шляхом пошуку причин повітряної катастрофи, щоб уникнути її повторення. Отже, єдиною стороною, яка має право оприлюднити інформацію про катастрофу, є сторона, відповідальна за її вивчення", – йдеться в заяві.

Іран хоче продовжити співпрацю в розслідуванні катастрофи літака МАУ

Також в організації зазначили, що продовжать розгляд тих чи інших аспектів катастрофи українського літака в рамках міжнародних і національних норм.

"І продовжимо співпрацю з країнами, які беруть участь у цьому. Водночас Іран очікує, що всі сторони будуть уникати політизації катастрофи й створення перешкод для технічного й експертного процесу", – додали ОЦА Ірану.

Крім цього, іранці зачепили й інцидент із оприлюдненням аудіозапису, який разом із іншими документами вони передали представнику України в рамках звичайної робочої процедури.

"Звуковий файл не був монополізований, оскільки інші рейси, які були на зв'язку з диспетчерською вежею, чули його одночасно. Отже, будь-який витік даних, наприклад, запису, який був предметом розслідування, суперечить правилам розслідування повітряних катастроф", – підкреслили в організації.

До того ж там стверджують, що їх не попереджали про запуски ракет в авіапростір над Тегераном перед збиванням українського літака. І додали, що зібрали й проаналізували всі розмови пілотів і диспетчерів, які відбулися в день катастрофи літака МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Іран запросив українських фахівців на розшифрування "чорних скриньок" збитого ракетами літака МАУ. Однак він побоюється відправляти їх туди та вважає, що Іран готує пастку.

Згодом він заявив, що Україна має запис, який доводить, що Іран знав, що літак МАУ збила ракета, відразу ж після трагічної НП.

Також у ЗМІ опублікували цей запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана й другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз", який бачив і пуск ракет, і вибух.

Після цього Іран заявив, що більше не буде ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака Boeing 737 МАУ в Тегерані.

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