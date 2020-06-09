Суд у справі про збиття літака Boeing 777 на Донбасі у 2014 році має намір долучити до справи інтерв'ю колишнього ватажка терористів "ДНР" Ігоря Гіркіна українському журналісту Дмитру Гордону.

Про пише DW. Видання посилається на коментар головуючого у процесі судді Хендріка Стейнхаюса.

Йдеться про інтерв'ю, яке було оприлюднене 18 травня. У розмові Гіркін заявив, що знає про кримінальне розслідування щодо нього у справі збитого рейсу МН17.

Гіркін і Гордон

Водночас представниця прокуратури Нідерландів Брехта ван де Мосдейк раніше теж зазначала, що заяви терориста в різних ЗМІ і соцмережах можуть долучити до матеріалів справи.

Наприклад, раніше в інтерв'ю британській газеті Times Гіркін говорив, що відчуває "моральну відповідальність" за загибель пасажирів і членів екіпажу рейсу МН17.

"Я розумів: оскільки бойові дії, які йдуть на Донбасі, значною мірою ведуться за моєї участі, то я також несу опосередковану відповідальність за цю загибель", – сказав він.

Слідство у справі МН17 триває, а з моменту першого блоку слухань у суді його обсяг зріс, перевищивши нині 40 тисяч сторінок.

Нагадаємо, Дмитро Гордон заявив, що матеріали інтерв'ю з Гіркіним і "експрокуроркою" Криму Наталією Поклонською стануть доказами в Гаазі у справі про анексію півострова і розв’язання війни на Донбасі, а записувалися вони нібито у співпраці з СБУ. Але в Службі безпеки України зазначили, що обидва інтерв'ю – особиста ініціатива Гордона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нідерландах відновили засідання суду з розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH17, збитого в небі над Донецьком у 2014 році. Однак на другу сесію судового процесу у цій справі 8 червня не з'явився жоден із чотирьох підозрюваних.

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