Інструктор із водіння на смерть збив дитину: подробиці ДТП у Кропивницькому

У Кропивницькому водій автомобіля Renault збив 12-річну дівчинку, яка їхала на велосипеді. Від отриманих травм школярка загинула.

Як повідомила OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко, водій 1963 р. н. з місця події не зникав.

"Він не затриманий і співпрацює зі слідством", – зазначила вона.

За даними місцевого видання mandarin-news, чоловік є інструктором із водіння однієї з місцевих автошкіл. Підтвердити або спростувати цю інформацію у пресслужбі поліції нашим журналістам не змогли.

"Це персональні дані", – зазначила Бевзенко.

Водій на смерть збив дитину на велосипеді Dozor

У мережі інтернет-користувачі повідомили деталі події. "Дівчинка поспішала віддати велосипед власниці, у якої взяла його, щоб покататися. Їхала з гори, набрала швидкість, але не впоралася з керуванням, влетіла у великий камінь на дорозі, а потім за інерцією під автомобіль", – повідомила Анна Мартиненко.

На сьогодні всі обставини трагедії з'ясовуються.

ДТП трапилася у Кропивницькому Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області один із керівників регіональної Державної фіскальної служби на позашляховику на смерть збив 22-річного хлопця.

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