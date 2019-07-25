Інструктор із водіння на смерть збив дитину: подробиці ДТП у Кропивницькому

У Кропивницькому водій автомобіля Renault збив 12-річну дівчинку, яка їхала на велосипеді. Від отриманих травм школярка загинула.
Як повідомила OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко, водій 1963 р. н. з місця події не зникав.
"Він не затриманий і співпрацює зі слідством", – зазначила вона.
За даними місцевого видання mandarin-news, чоловік є інструктором із водіння однієї з місцевих автошкіл. Підтвердити або спростувати цю інформацію у пресслужбі поліції нашим журналістам не змогли.
"Це персональні дані", – зазначила Бевзенко.
Водій на смерть збив дитину на велосипеді
Dozor
У мережі інтернет-користувачі повідомили деталі події. "Дівчинка поспішала віддати велосипед власниці, у якої взяла його, щоб покататися. Їхала з гори, набрала швидкість, але не впоралася з керуванням, влетіла у великий камінь на дорозі, а потім за інерцією під автомобіль", – повідомила Анна Мартиненко.
На сьогодні всі обставини трагедії з'ясовуються.
ДТП трапилася у Кропивницькому
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області один із керівників регіональної Державної фіскальної служби на позашляховику на смерть збив 22-річного хлопця.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".