Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Інакше здамо всю країну окупантам!" В Україні назвали реальний спосіб повернути Крим

9.7т Читати матеріал російською

Україна не повинна сприяти економічному розвитку окупованих територій: водна блокада Криму служить для максимального послаблення агресора.

Якщо ж пустити воду на півострів без будь-яких умов, це призведе до того, що Крим стане плацдармом для захоплення Росією всій території України, заявив у інтерв'ю "Апостроф" колишній постійний представник президента України у Криму Борис Бабін.

"Основний шлях захисту населення – це максимальне ослаблення агресора. Інакше все призведе до того, що ми просто здамо всю країну окупантам. Тому говорити про те, що ми повинні сприяти економічному розвитку окупованих територій – досить дивна політика", – зазначив він.

Ілюстрація

Ілюстрація

Радіо Свобода

За словами Бабіна, це дуже мало стосується прав людини, оскільки за Перекопом, або за лінією фронту на Донбасі сьогодні фактично встановлений російський режим.

Новини
"Підводиться з колін": мережа висміяла величезні проблеми Криму

"Там ходить російський рубль, працюють за російськими законами, всі силовики повністю підконтрольні РФ, митний та податковий режими – координовані з РФ. Як у таких умовах нам туди постачати товар? З точки зору економіки – це де-факто російська економіка. Ми не може відкрити шлюз між українською економікою і російською економікою. Бо з того боку – економіка більша. Ми просто тоді розпишемось в тому, що ми – колонія Російської Федерації", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше польський публіцист розкрив, хто змусив президента РФ Володимира Путіна захопити Крим.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
16
133
Смішно
13
Цікаво
4
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а разве кто то просит Украину дать воду в Крым?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Есть два способа "вернуть" Крым: (1) войти в состав России (захочет ли Россия этого - вот вопрос); (2) стать более русской державой, чем сама Россия - и это не только государственный русский язык, уважение к настящей, а не фейковой истории, наказание за героизацию нацизма, но и военный и экономический союз с Россией, борьба с коррупцией, подъем науки и экономики, повышение социальных стандартов и, наконец, самое главное - Киеву необходимо будет стать центром Русского мира, где идет развитие русской культуры, где приоритетами являются такие православные ценности, как Справедливость, Любовь, Милосердие.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
долпайоп )))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel