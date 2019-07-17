"Інакше здамо всю країну окупантам!" В Україні назвали реальний спосіб повернути Крим

Україна не повинна сприяти економічному розвитку окупованих територій: водна блокада Криму служить для максимального послаблення агресора.

Якщо ж пустити воду на півострів без будь-яких умов, це призведе до того, що Крим стане плацдармом для захоплення Росією всій території України, заявив у інтерв'ю "Апостроф" колишній постійний представник президента України у Криму Борис Бабін.

"Основний шлях захисту населення – це максимальне ослаблення агресора. Інакше все призведе до того, що ми просто здамо всю країну окупантам. Тому говорити про те, що ми повинні сприяти економічному розвитку окупованих територій – досить дивна політика", – зазначив він.

Ілюстрація Радіо Свобода

За словами Бабіна, це дуже мало стосується прав людини, оскільки за Перекопом, або за лінією фронту на Донбасі сьогодні фактично встановлений російський режим.

"Там ходить російський рубль, працюють за російськими законами, всі силовики повністю підконтрольні РФ, митний та податковий режими – координовані з РФ. Як у таких умовах нам туди постачати товар? З точки зору економіки – це де-факто російська економіка. Ми не може відкрити шлюз між українською економікою і російською економікою. Бо з того боку – економіка більша. Ми просто тоді розпишемось в тому, що ми – колонія Російської Федерації", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше польський публіцист розкрив, хто змусив президента РФ Володимира Путіна захопити Крим.

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