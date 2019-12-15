Імпічмент Трампа: Джуліані оприлюднив зібрані в Україні матеріали розслідування

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив результати свого розслідування щодо імпічменту американського лідера, які, за його словами, свідчать, що він "нічого поганого не зробив".

Про це Джуліані повідомив в своєму Twitter.

"Будапешт, Київ, Відень. За сотні годин і місяці розслідування я зібрав свідків і документи, які розкривають правду про цей імпічмент і зокрема показують, що Трамп нічого поганого не зробив", – написав в мережі він.

Budapest | Kiev | Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw - Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 15 грудня 2019 р.

Свій пост він супроводив кадрами з знятого ним документального фільму, який виправдовує дії Трампа.

За словами Джуліані, свідоцтва показують, що "в 2016 році корупція була настільки масштабною, що Трамп повинен був просити про американо-українське розслідування". А імпічмент служив прикриттям для демократів.

"Вимагання, хабарництво і відмивання грошей виходять за рамки справи Байдена. А ще – змова Національного комітету Демократичної партії з Україною з метою знищити кандидата Трампа", – заявив адвокат американського президента.

Рудольф Джуліані РБК

Свідок Віктор Шокін, за словами Джуліані, має докази, що підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байдена.

"Звільнений (Шокін, – прим. ред.) через загрозу Байдена затримати 1 млрд доларів життєво важливої допомоги США. Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але видужав. В Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів ", – написав в мережі Джуліані і додав:

"Свідок Юрій Луценко, наступник Шокіна, надав записи, які підтверджують, що посол Йованович принаймні двічі давала неправдиві свідчення".

За словами адвоката, документи показують, що Йованович "відмовляла у видачі віз свідкам, які могли довести корупцію Байдена і демократів". Документи нібито "чітко підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байден".

"Імпічмент від демократів за невинну поведінку покликаний перешкодити розслідуванню корупції в часи Обами: мільярди відмитих доларів; нецільове використання мільярдів доларів; здирництво; хабарництво; змова Національного комітету Демпартії з Україною, аби знищити кандидата Трампа", – підкреслив Джуліані. І пообіцяв, що "далі буде ще багато іншого".

Нагадаємо, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, який 4 грудня приїхав до Києва, виїхав з України. Він пробув у країні три дні і встиг побачитися з багатьма українськими чиновниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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