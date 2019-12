Імпічмент Трампа: Джуліані оприлюднив зібрані в Україні матеріали розслідування

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив результати свого розслідування щодо імпічменту американського лідера, які, за його словами, свідчать, що він "нічого поганого не зробив".

Про це Джуліані повідомив в своєму Twitter.

"Будапешт, Київ, Відень. За сотні годин і місяці розслідування я зібрав свідків і документи, які розкривають правду про цей імпічмент і зокрема показують, що Трамп нічого поганого не зробив", – написав в мережі він.

Budapest | Kiev | Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw